Schloß Ricklingen

Für Anton (12) und Fabian (13) geht eine Reise zu Ende: Fast ein ganzes Jahr lang haben sie als Kandidaten an der Musik-Castingshow „Dein Song“ vom Kika teilgenommen. Im Live-Finale verpassten die Schloß Ricklinger zwar den Titel. Dennoch bereuen sie ihre Teilnahme in der TV-Sendung nicht – ganz im Gegenteil.

Als um 19.05 Uhr im Leipziger TV-Studio an den Kameras die Lichter auf Rot schalteten, gab es für Fabian und Anton kein zurück mehr: In wenigen Minuten würden sie ihren Song „Bringt doch nichts“ gemeinsam mit der Band „Deine Freunde“ live im Fernsehen performen. Die Anspannung bei den beiden Schülern des Johannes-Kepler-Gymnasiums war auf ihrem Höhepunkt angekommen. „Wir waren wirklich mega aufgeregt. Wir haben mit den Jungs von Deine Freunde die Minuten heruntergezählt bis wir dran waren“, berichtet Fabian.

Garbsener erhalten Standing Ovations

Dann war es soweit. Nach den Auftritten der Konkurrenten Jamie und Linnea traten Anton und Fabian auf die Bühne. Ihr erster Eindruck: „Man war so nah an den Kameras dran. Da dachten wir man sieht uns gar nicht, sondern nur das Mikrofon“, so Anton. Den Aufritt vor den hunderten Fans im Studio und noch viel mehr Zuschauern vor dem Fernseher meisterten die jungen Garbsener mit Bravour.

Nach dem Auftritt bekamen die beiden Nachwuchskünstler stehenden Applaus. Für sie war das ein unvergesslicher Moment: „Das war überragend. Im Fernsehen kommt alles ein bisschen größer rüber als in echt, aber das mit den Fans vor Ort war wirklich klasse“, erzählt Fabian.

Mit dabei: Der Song von Anton (links) und Fabian ist sogar in einem Notenheft zur aktuellen „Dein Song“-Staffel zu finden. Quelle: Curdt Blumenthal

Fabian und Anton laden ausgeschiedenen Mitstreiter ein

Dass im TV-Studio eine atemberaubende Stimmung herrschte, lag vor allem daran, dass jeder Finalteilnehmer bis zu zehn Personen zum Finale nach Leipzig einladen konnte. Dabei bewiesen Anton und Fabian wahren Sportsgeist: Statt weitere Freunde oder Familienmitglieder mitzunehmen, luden sie Felix ein, der ebenfalls bei der Casting-Show dabei war. Er war allerdings schon früher ausgeschieden.

Die Fangruppe von Fabian und Anton wurde dann am Finaltag in Schloß Ricklingen per Reisebus abgeholt. „Es waren alle froh, dass man sowas mal wieder machen konnte. Es war eine tolle Zeit“, sagt Fabians Mutter Nicole Mahn.

Gemeinsames Singen beim Italiener

Dass am Ende nicht die Schloß Ricklinger, sondern Konkurrentin Emilia gewann, war für die Schüler kein Problem: „Für mich war davor schon klar, dass es vermutlich Emilia oder Jonathan wird. Die hatten unter den zuvor veröffentlichten Musikvideos die meisten Klicks“, sagt Anton. „Am Ende haben sich wirklich alle für Emilia gefreut. Uns alle verbindet eine große Freundschaft“, fügt Fabian hinzu.

Das zeigte sich auch nach dem Ende der Show: Da die offizielle After-Show-Party wegen der Pandemie ausfiel, entschieden sich die Finalteilnehmer kurzerhand, bei einem Italiener den Abend ausklingen zu lassen. Dort wurde es dann auch musikalisch: „Jonathans Vater hat die Songs auf dem Klavier angestimmt. Dann haben wir sie alle noch mal gesungen“, sagt Anton.

Neue Musik-Projekte sind in Planung

An eine musikalische Pause nach den Strapazen der letzten Woche denken die Garbsener nicht. „Wir wollen definitiv weiter Songs schreiben. Unter anderem auch mit Felix“, berichtet Fabian stolz.

An Himmelfahrt soll es ein Konzert von Show-Konkurrent Jonathan geben. „Dort können dann alle Teilnehmer alte und neue Songs präsentieren“, sagt Anton voller Vorfreude.

Von Curdt Blumenthal