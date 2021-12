Garbsen

Jungen und Mädchen aus Garbsen bauen ihre Stadt nach – zumindest virtuell. Das Onlineprojekt „Ein digitales Garbsen für Hérouville-Saint-Clair“ geht in die nächste Runde. Im neuen Jahr haben Kinder und Jugendliche wieder die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Team vom Haus der Jugend in Berenbostel Gebäude aus Garbsen im Computerspiel Minecraft nachzubilden.

Angebot beginnt am 6. Januar

Das Angebot ist Teil eines Austauschprojekts der Jugendabteilung mit Garbsens französischer Partnerstadt Hérouville-Saint-Clair. Am Ende soll ein Video erstellt werden, in dem die digitale Stadt präsentiert wird. Das Angebot wird ab dem 6. Januar immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr ausgerichtet und endet am 31. März.

Interessierte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren melden sich an im Haus der Jugend Berenbostel per E-Mail an hdj.berenbostel@web.de oder unter Telefon (05131) 463883. Die Teilnehmenden kommunizieren während der Aktion über den TeamSpeak-Kanal „Digitale Jugendräume Region Hannover“. Eine Anmeldung ist ab dem 3. Januar möglich. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass die Kinder und Jugendlichen das Spiel Minecraft in der aktuellen Java-Edition (1.18.1) besitzen und über eine Internetverbindung verfügen.

Von Gerko Naumann