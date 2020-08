Garbsen-Mitte

Die Polizei Garbsen hatte es am Sonnabend mit drei außergewöhnlich jungen Ladendieben zu tun. Die Kinder aus Garbsen und Marienwerder (14, elf und zehn Jahre) waren bei einer Tat an der Havelser Straße in Garbsen-Mitte ertappt worden. Dort hatten sie versucht, Waren im Wert von rund 38 Euro zu stehlen. Ähnliches war ihnen in einem anderen Geschäft offenbar schon gelungen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten die Beute eines weiteren Ladendiebstahls.

Die Polizisten leiteten zwei Strafverfahren gegen die jungen Diebe ein. Anschließend übergaben sie die Kinder an deren Erziehungsberechtigte.

Von Gerko Naumann