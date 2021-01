Frielingen

Aufmerksamen Frielingern ist es sicher schon aufgefallen: An vielen Orten im Dorf hängen Holztafeln mit Bildern von Märchen. Hintergrund ist eine Aktion der DRK-Kita Farbenfroh. Da seit Dezember 2020 fast alle Kita-Kinder zu Hause sind, hat das Team überlegt, wie die Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahresbeginn trotzdem spannend sein kann.

Förderverein hat Überraschung

Im Ort wurden an 15 verschiedenen Stellen Märchen versteckt. Die bemalten Holztafeln stehen an Zäunen und in Gärten oder sind an Postkästen befestigt. Eltern wurden über die sozialen Netzwerke informiert, zudem hängen Zettel am Kindergarten, in der Dorfapotheke und in der Volksbank aus. Dort gibt es auch Rätselzettel, die zu den Märchen auszufüllen sind.

Lesen Sie auch: Nancy Scharlemann ist neue Leiterin der Kita in Frielingen

Nach der Schatzsuche können sie in den Briefkasten der Kita am Farlingsweg eingeworfen werden. Danach wartet eine Überraschung des Fördervereins. Noch bis zum 15. Januar bleiben die Märchenbilder im Dorf hängen.

Von Linda Tonn