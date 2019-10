Berenbostel

Der Kirchenraum der Silvanus-Gemeinde ist am Sonnabend in helles Kerzenlicht getaucht. In der Mitte liegt eine Decke, auf der Bilder der biblischen Schöpfung verteilt sind. Zwischen den Bildern leuchten kleine Teelichte. Jedes Licht steht für eine Idee, wie die Kinder Gottes Schöpfung bewahren würden. „Wir müssen weniger Bäume abholzen. Ohne Bäume haben wir keine Luft mehr zum Atmen“, sagt Nora und stellt ein neues Teelicht auf. Die Achtjährige ist eines von 15 Kindern, die bei den Bibeltagen in der evangelischen Silvanus-Gemeinde mehr über die Schöpfung Gottes lernen.

Jede Spiel- und Bastelaktion der dreitägigen Kinderbibeltage fällt unter das Motto „ Gottes Schöpfung ist bunt...“. Das Licht ist dabei ein entscheidendes Symbol. „Gott traut uns etwas zu, gibt uns Verantwortung. Wir selber können also ein Licht sein. Die Kinder lernen mit der Verantwortung umzugehen und Gottes Licht zu verbreiten“, sagt Melanie Borgert, Berufspraktikantin der evangelischen Gemeinden in Garbsen.

Die Kinder basteln während der Bibeltage einen Graskopf und ein Teelicht. Beides lässt die Kinder die Schöpfung Gottes hautnah erleben. Quelle: Ann-Christin Weber

Ein Graskopf zum Pflegen

Damit die Kinder nicht nur verstehen, wie sie die Schöpfung schützen können, sondern auch was sie schützen müssen, basteln Regionaldiakonin Erika Feltrup und ihre vier ehrenamtlichen Gemeindehelfer mit den Kindern „Grasköpfe“. Die Kinder setzen die faustgroßen Männchen aus Strümpfen, Tierstreu und Grassamen zusammen. „Wenn ich den Kopf nass mache, wachsen ihm Haare aus Gras. Gott hat ja die Pflanzen erschaffen, also gehört das Gras auch zur Schöpfung“, sagt die achtjährige Nora. Die Kinder erleben so hautnah, wie etwas gedeihen kann, wenn sie sich darum kümmern, so Erika Feltrup.

Beim Familiengottesdienst am Sonntag werden bunte Teelichte den Altar schmücken und zeigen, was jedes Kind mit dem Thema Schöpfung verbindet. „Ich wollte nichts malen, also habe ich große Glitzersterne aufgeklebt“, sagt der sechsjährige Aron stolz. Jedes Kind nimmt hinterher sein Teelicht als Andenken an die Tage mit nach Hause.

Von Ann-Christin Weber