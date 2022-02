Garbsen

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und was passiert überhaupt im Rathaus in Garbsen? Antworten auf diese Fragen bekommen Kinder und Jugendliche aus Garbsen am Donnerstag, 28. April. Das ist der bundesweite Zukunftstag, an dem junge Menschen Einblicke in die Berufswelt erhalten sollen.

„Die ist bei uns im Rathaus spannend, dort arbeiten viele Menschen in verschiedenen Positionen“, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an. Einen Einblick erhalten die Jungen und Mädchen – immer abhängig von der aktuellen Corona-Lage – ins Bürgerbüro, in die Pressestelle und ins Büro des Bürgermeisters Claudio Provenzano. Auch die Außenstellen sollen Thema sein, dazu gehören die Stadtbibliothek, die Musikschule und das Kulturhaus Kalle in Havelse.

So läuft die Bewerbung ab

Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab der Jahrgangsstufe fünf. Sie müssen in Garbsen wohnen und können sich bewerben – und zwar mittels einer E-Mail an zukunftstag@garbsen.de. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen entscheidet das Los über die Teilnahme, sagt Lange. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Alle Interessenten erhalten kurzfristig im Anschluss an das Losverfahren eine schriftliche Zu- oder Absage.

Von Gerko Naumann