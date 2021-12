Berenbostel/Garbsen-Mitte

Eine eher kleine Gruppe Demonstranten ist am Freitagnachmittag durch Garbsen gezogen – und hat dabei doch erstaunlich viel Aufmerksam auf sich gezogen. Bei dem Protestzug handelte es sich um zwölf Jungen und Mädchen aus Berenbostel, die eine klare und sehr aktuelle Botschaft an ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger verbreiteten: „Lasst euch impfen!“.

Eltern halten sich bei Protest bewusst im Hintergrund

Diese Parole riefen sie bei ihrem Spaziergang, der am Dorfplatz in Berenbostel startete, immer wieder. Dazu hatten sie selbst gemalte bunte Plakate dabei, die sie Autofahrern und Spaziergängern entgegenhielten. Einige Mütter und Väter der neun- und zehnjährigen Kinder begleiteten die Gruppe, hielten sich aber bewusst im Hintergrund, wie Sina Riese betonte.

Die Mutter eines der beteiligten Jungen und einige andere Erwachsene waren lediglich als Aufpasser dabei, darauf legte Riese wert: „Die Idee ist unter den Kindern selbst entstanden, wir haben sie lediglich unterstützt“, sagte sie. In den vergangenen Monaten habe sich bei den Kindern viel Frust angestaut, weil sie sich immer noch an viele Corona-Auflagen halten müssen.

Brief des Kultusministers sorgt für Frust

„Auslöser war ein Brief des Kultusministers Grant Hendrik Tonne, der die Kinder darauf vorbereitete, dass diese Zustand noch eine ganze Weile anhalten wird“, berichtete Riese. Daraufhin wollten die Schülerinnen und Schüler unbedingt ihren Teil dazu beitragen, die Pandemie schneller zu beenden.

Die neunjährige Lotti kann nicht verstehen, warum sich so viele Erwachsene nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Quelle: Gerko Naumann

Und wie geht das? Das weiß die neunjährige Lotti schon genau: „Es müssen sich einfach mehr Menschen impfen lassen“, sagte sie. Warum das manche nicht tun, kann Lotti nur vermuten: „Vielleicht haben sie Angst oder glauben gar nicht an Corona.“

Für die Jungen und Mädchen ist die Pandemie im Alltag hingegen bittere Realität. So zählte der ebenfalls neunjährige Moritz auf, was ihm in den vergangenen Monaten entgangen ist: „Ich darf nicht ins Kino, meine Klassenfahrt wurde abgesagt, und wir konnten nicht in den Urlaub fahren. Außerdem müssen wir immer eine Maske tragen und Abstand halten, das nervt.“

Polizei begleitet Gruppe

Trotzdem hielten sich die Jungen und Mädchen auch bei ihrer Demonstration vorbildlich an alle Regeln. Die war offiziell bei der Stadt angemeldet und stand sogar unter „Polizeischutz“. Zwei Beamte begleiteten die Jungen und Mädchen mit etwas Abstand und behielten die Lage im Blick.

Zur Galerie Zwölf Kinder aus Garbsen-Berenbostel haben am Mittwoch auf dem Dorfplatz und vor dem Rathaus demonstriert. Sie hielten Schilder hoch, auf denen sie Erwachsene zum Impfen auffordern.

Eingreifen mussten sie nicht, obwohl sich einige Autofahrer sogar dazu „herabgelassen haben, die Kinder zu beschimpfen“, wie Mutter Sina Riese berichtete. Einer habe den Kindern zugerufen, dass sie gar nicht wüssten, was in den Impfstoffen enthalten sei. Ein anderer warf ihnen vor, sich von ihren Eltern instrumentalisieren zu lassen. Es fielen sogar Beleidigungen, was ein Junge aber locker nahm: „Das stört mich gar nicht“.

Provenzano: „Ich bin stolz auf euch“

Der Fußmarsch der jungen Protestler endete am späten Nachmittag in Garbsen-Mitte am Rathaus. Dort waren die Jungen und Mädchen mit Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) verabredet. Der hörte sich zunächst kopfschüttelnd die Geschichten der Kinder über die Beschimpfungen an und sagte dann: „Ich finde euren Einsatz richtig gut und bin stolz auf euch.“

„Ich bin stolz auf Euch“: Bürgermeister Claudio Provenzano lobt die Gruppe vor dem Rathaus. Quelle: Gerko Naumann

Er selbst sei zurzeit ebenfalls viel damit beschäftigt, die Menschen in Garbsen zum Impfen zu bewegen, berichtete Provenzano den Kindern. Deshalb habe er zuletzt mehrfach Aktionen im Rathaus gestartet, bei denen sich an zwei Wochenenden mehr als 1200 Frauen und Männer impfen ließen, sagte der Bürgermeister und kündigte weitere solcher Angebote an.

Kinder werten Aktion als Erfolg

Zum Abschluss ihres aufregenden Nachmittags wärmten sich die Kinder auf dem Rathausvorplatz mit einem heißen Kakao auf. Für den neunjährigen Moritz war die Aktion ein Erfolg: „Viele Leute haben gehupt und den Daumen hoch gezeigt“, sagte er stolz.

Von Gerko Naumann