Garbsen-Mitte

Mit einem Ballspiel wärmen sich rund 30 Kinder in der Halle A der IGS Garbsen auf. Sie nehmen an einem Workshop teil, den das Kinder- und Jugendvarieté Tänzer, Träumer und Artisten (TTA) in dieser Woche anbietet. Der Kurs endet am Freitag, 19. Juli. Dann zeigen die Nachwuchsartisten in ihrer öffentlichen Show...