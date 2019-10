Garbsen-Mitte

Lorina und Maya gehen ganz akribisch vor. Mit ihrem Tablet fotografieren und filmen die beiden Achtjährigen beim Spielplatz-Test KidsSpot am Saphirring jedes einzelne Spielgerät. Die Fläche in Garbsen-Mitte ist erst vor einem Jahr feierlich eröffnet worden, nachdem sie zuvor für rund 100.000 Euro komplett umgestaltet worden ist. Alle Spielgeräte haben seitdem mit dem Motto Bergwerk zu tun, das sich bei einer Abstimmung unter Kindern aus dem sogenannten Edelstein-Viertel durchgesetzt hatte.

Arcan (links) und Roman (beide 9) geben dem Spielplatz am Saphirring bei ihrer Bewertung 4,5 von 5 Sternen. Quelle: Gerko Naumann

Bei so viel Vorbereitung durch die Fachleute bei der Stadt Garbsen dürften die Mädchen doch eigentlich nichts zu meckern haben. Oder? „Oh doch“, sagt Maya. „Hier fehlen Spielgeräte für kleine Kinder und Babys, zum Beispiel ein Schaukelpferd.“ Und die Kinder haben noch einen weiteren Kritikpunkt auf ihrer Liste notiert. Das Klettergerät ist zu rutschig – vor allem wenn es, wie heute, vorher geregnet hat. „Ich bin sogar schon einmal abgerutscht“, sagt Maya. Und trotzdem: Alles in allem kommt der Spielplatz am Spahirring bei der Bewertung der jungen Experten sehr gut weg: „Ich würde insgesamt 4,5 von 5 Sternen vergeben“, sagt der neunjährige Roman.

Spielplätze müssen etwas Besonderes bieten

Begleitet werden die insgesamt 24 Kinder aus Garbsen-Mitte beim Projekt KidsSpot von Mitarbeitern des Teams Jugend der Stadt und von Pädagogen der Cluster Sozialagentur aus Hildesheim. Dazu gehört auch Daniel Wiegand, der zum ersten Mal in Garbsen und von der Qualität der Spielplätze positiv überrascht ist. Er ist sich sicher, dass sich solche Investitionen für eine Stadt lohnen, denn: „Die Kinder sind viel lieber draußen, wenn die Spielplätze etwas Besonderes zu bieten haben.“ Deshalb sei das der beste Weg, um zu verhindern, dass sie nur noch in der Online-Welt lebten, sagt der Sozialpädagoge.

Ergebnisse werden am Freitag präsentiert

Beim Projekt KidsSpot ist das Online-Wissen zumindest in Teilen hingegen durchaus gefragt. Die Bilder, geschnittenen Videos und Ergebnisse der Spielplatz-Tests werden nämlich auf www.kidsspot-garbsen.de veröffentlicht – und laufend aktualisiert. Am Donnerstag sind alle KidsSpot-Kinder bei der Polizei in Garbsen zu Besuch. Gemeinsam mit einem Kontaktbeamten wollen sie bei Geschwindigkeitsmessungen Raser erwischen und ermahnen. Die Jungen und Mädchen präsentieren die Ergebnisse der Woche am Freitag, 11. Oktober, ab 17 Uhr öffentlich im Forum der IGS Garbsen, Meyenfelder Straße 8-16.

Von Gerko Naumann