Auf der Horst

Konzentriert hält der sechsjährige Ayaz die kleine gelb-schwarze Kamera in beiden Händen, nimmt das Soziale Kaufhaus am Bärenhof in den Blick und drückt ab. „Weißt du, wie es hier vor 50 Jahren aussah?“, fragt ihn Quartiersmanager Maximilian Schochert und zeigt dem Jungen ein Foto mit dem gleichen Motiv – aufgenommen im November 1967. „Auf der Horst – früher und heute“, heißt eine der Aktionen während der Kinderferientage. Willehadi-Diakonin Heike Voskamp und Ingolf Bornscheuer vom Diakonischen Werk bieten die Freizeitaktivität bis Ende der Woche an – jeden Tag an einem anderen Ort Auf der Horst, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Zur Galerie Ferien vor der Haustür: Die Kinderferientage von Willehadi und Diakonischem Werk machen eine Woche lang Station im Stadtteil Auf der Horst – mit vielen Spielen und Aktionen.

„Raus auf die Wiese“ lautet seit mehr als 20 Jahren das Motto der Kinderferientage, die mittlerweile eine eigene Marke sind. Ein paar Zettel reichen aus für die Einladung zum Spielen vor der Haustür. Und weil das diesjährige Thema Orientierung heißt, hatte Voskamp zum Auftakt am Montag mit den Kindern sogar ein Labyrinth auf der Rasenfläche gestaltet – in wenigen Minuten mit Hamsterstreu.

Orientierung ist das Thema

Medina und ihre Freundin Dilara probierten es sofort aus. „Das ist echt cool“, meinte Medina, als sie nach vielen Windungen ins Ziel kam. „Wir haben das Thema gewählt, weil wir oft feststellen, dass es den Kindern schwerfällt, im Labyrinth der Häuser den Weg in einzelne Höfe zu finden“, sagte Voskamp. „Kinder spielen nicht mehr so viel draußen.“ Und ob Jonglage mit dem Diabolo, Schminken, Wikinger-Schach, Ketten aus Holzperlen fädeln oder aus Traumzielen auf Papier eine Wimpelkette für den Stadtteil basteln: Für die Kinder und ihre Eltern gab es an diesem Nachmittag eine Menge zu erleben – Kontaktpflege inklusive.

Am Dienstag, 6. August, hält das Team im Rigelhof, am Mittwoch, 7. August, im Falkenhorst, am Donnerstag, 8. August, im Polluxhof und am Freitag, 9. August, im Neptunhof. Teilnehmer sind ohne Anmeldung willkommen.

