Garbsen-Mitte

„Zirkus in ganz Garbsen“ lautet das Motto für das Zirkuscamp der Tänzer, Träumer und Artisten. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter und Jugendliche. Für das Camp gibt es noch einige freie Plätze. Das Camp ist von Montag bis Sonnabend, 15. bis 20. Juli, geplant. Trainiert wird in einer Hall...