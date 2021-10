Havelse

„Die Spendenbereitschaft der Menschen in Garbsen ist enorm“, sagt Klaus Bertram erfreut. Der Leiter der Garbsener Tafel und sein Mitarbeiter Eric Huschner haben am Montag in mehreren Kirchengemeinden in Garbsen Lebensmittel abgeholt – insgesamt mehr als 1000 Kilogramm, wie Bertram hochrechnete. Die haben Christen der gemeinnützigen Einrichtung anlässlich des Erntedankfestes gespendet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel wiederum verteilen die Lebensmittel immer mittwochs im Stadtteil Auf der Horst an Menschen, die auf diese Unterstützung angewiesen sind.

Klaus Bertram (links) und Eric Huschner von der Tafel in Garbsen verstauen die gespendeten Lebensmittel im Auto. Quelle: Gerko Naumann

Kinder der Grundschule wollen teilen

Allein an der Kirche Corpus Christi in Havelse verluden die Tafel-Mitarbeiter mehr als zehn Umzugskartons gefüllt mit frischen Lebensmitteln, Konserven, Kaffee und Hygieneartikeln. Zu den Spendern gehörten in diesem Jahr auch erstmals die Familien der Jungen und Mädchen der Grundschule Havelse. Klassenlehrerin Stefanie Kropp hatte den Kontakt zwischen der Gemeinde und der Schule hergestellt. „Wir haben im Unterricht darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, bei denen der Kühlschrank nicht immer voll ist“, sagte sie. Den Kindern sei es daraufhin ein wichtiges Anliegen gewesen, mit anderen zu teilen.

Von Gerko Naumann