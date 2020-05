Horst

Keine schlechten Nachrichten vom Lehrer, sondern Hoffnung steckt in diesem Jahr an Himmelfahrt, 21. Mai, in den Blauen Briefen der Garbsener Kirchengemeinden. Diese himmelblaue Post ist von Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren verfasst worden. Rund 250 Schüler der IGS Garbsen und der Grundschule Havelse haben mitgemacht. Die Briefe gibt es beim Gottesdienst an Himmelfahrt bei allen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden zum Mitnehmen.

Schüler wollen Hoffnung vermitteln

Entstanden ist das Kooperationsprojekt von Kirche und Schule in der zwölften Klasse von Lehrerin Sandra Windolph. Ihre Schüler im Fach Religion waren sich einig: In der Corona-Krise ist es Aufgabe der Kirche, den Menschen Hoffnung zu vermitteln. Wie das genau gehen kann, sollten sie selbst ausprobieren.

Andere Fachlehrer schlossen sich mit ihren Kursen an, sodass Briefe aus allen Jahrgangsstufen bei Windolph eintrudelten. „Sie haben gemalt, gedichtet, Bibelverse rausgesucht, ja sogar kleine Predigten verfasst“, sagt die Lehrerin.

„Jeder kann Hoffnung vermitteln“

Die Schüler hätten laut Windolph die Aktion dankbar angenommen und das Gefühl gehabt, etwas Sinnvolles zu leisten. Pastorin Meret Köhne von der Kirchengemeinde Horst-Frielingen-Meyenfeld ist begeistert vom Engagement der Schüler. „Hoffnung zu vermitteln ist nicht nur Aufgabe von hauptamtlichen Kirchenleuten. Das kann jeder. Es freut mich, dass die frohe Botschaft nun trotz geschlossener Kirchen und Gemeindehäuser zu den Menschen kommt“, sagt sie.

Die Hoffnungsbotschaften zum Mitnehmen sind eingetütet in himmelblaue Umschläge und hängen am Himmelfahrtstag auf Leinen an allen evangelischen und katholischen Kirchen in Garbsen. „Spazieren Sie vorbei und nehmen sich ein bisschen Hoffnung mit nach Hause“, sagt Köhne.

Von Anke Lütjens