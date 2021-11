Horst

Der Adventsmarkt an der Horster Kirche ist abgesagt. Das hat die Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld am Montag mitgeteilt. Der Grund sind die steigenden Infektionszahlen. Der Markt war für den ersten Advent, 28. November, geplant.

Nicht verboten, „aber auch nicht verantwortungsvoll“

Der Kirchenvorstand habe intensiv gerungen, schreibt Pastorin Meret Köhne. „Doch das Ziel dieser Veranstaltung ist unseres Erachtens, miteinander in Kontakt zu kommen. Genau das ist aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht mehr angebracht. Es ist zwar nicht verboten, aber in unseren Augen auch nicht verantwortungsvoll“, schreibt Köhne. Die Absage schließt den Flohmarkt mit ein. Die Gemeinde bittet, keine Flohmarktartikel abzugeben.

Vier Sonntage mit Adventsbude

Alternativ eröffnet die Gemeinde ihre „Adventsbude“ vor der Kirche nach den Gottesdiensten an allen Adventssonntagen für Plausch bei Glühwein und Punsch. Für den 28. November ist der Verkauf von Gestecken geplant. Am zweiten Advent gibt es Kuchen, am dritten werden die Konfirmanden frische Waffeln anbieten. Am letzten Sonntag vor Heiligabend wird Bratwurst gegrillt. Die Gottesdienste in der Horster Kirche sind ohne Impfnachweis zugänglich. Am Eingang werden die Kontaktdaten per Luca-App oder Formular eingesammelt. In den Gottesdiensten wird „mit Maske auf“ gesungen. Mit Abständen finden rund 50 Personen in der Horster Kirche Platz.

Von Markus Holz