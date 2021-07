Frielingen

Familien in Frielingen, die derzeit einen Betreuungsplatz für ihr Kind direkt vor Ort benötigen, suchen oftmals vergebens. Die DRK Kita Farbenfroh im Farlingsweg verzeichnete in diesem Jahr 200 Anfragen auf einen Betreuungsplatz, 76 davon waren von Frielinger Eltern. Letztlich konnten nur 26 Kita- und Krippenplätze vergeben werden.

Das geht aus einem Antrag der Garbsener CDU an die Stadtverwaltung hervor. Darin fordert die Partei die Verwaltung auf, in Verhandlungen mit der evangelischen Kirchengemeinde Horst-Frielingen-Meyenfeld zu treten. Ihr gehört in der Straße Am Damme in Frielingen ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück, das sie für einen Kita-Neubau zur Verfügung stellen will. Die Stadt müsste nur das Geld geben.

Derzeit ist die Fläche von der Stadt Garbsen gepachtet und wird als Spielplatz genutzt. „Es gibt ohnehin bereits Pläne und Vereinbarungen mit der Stadt Garbsen, dass die Gemeinde im Ortskern Horst eine Kita bauen wird“, sagt Pastorin Meret Köhne. „Der Standort hinter dem Gemeindehaus ist allerdings nicht günstig.“ Stattdessen wolle man die Fläche in Frielingen für einen Neubau anbieten. „Es ist eine zentrale Stelle, die Eltern hätten kurze Wege“, sagt Köhne.

Gemeinsam mit Angelika Schiegel vom Kirchenvorstand, Wolfgang Ebert und und dem CDU-Bürgermeisterkandidaten Björn Tegtmeier will Köhne diese Option nun auch politisch auf den Weg bringen. „Wir servieren eine Lösung quasi auf dem Silbertablett“, sagt Tegtmeier.

Dass in Frielingen langfristig Betreuungsplätze nötig sind, geht auch aus der aktuellen Kindertagesstättenbedarfsplanung hervor: Demzufolge werden im Ort in den kommenden Jahren mehr als 30 Krippen- und zwischen 30 und 40 Kita-Plätze fehlen.

Neubaugebiet zieht junge Familien an

„Die Situation wird sich mit der Fertigstellung des Neubaugebiets Klüterfeld verschärfen“, sagt Wolfgang Ebert vom Arbeitskreis Dorfentwicklung. Knapp 70 Wohneinheiten werden auf der knapp vier Hektar großen Fläche bis zum Ende des Jahres fertiggestellt und bezogen sein – vor allem Reihenhäuser und freistehende Häuser. „Da werden Familien einziehen, die sich im Dorf eine Betreuung für ihre Kinder wünschen“, sagt Ebert.

Die Politik habe bei der Planung des Baugebiets verschlafen, tätig zu werden, und zu überlegen, wo die Kinder betreut werden sollen, lautet Eberts Kritik. „Die Infrastruktur im Ort muss mitwachsen. Bei der Versorgung der Kinder hinken wir derzeit hinterher.“

„Die Einrichtung Am Damme müsste in kirchlicher Trägerschaft sein“, sagt Schiegel. Konkret würde diese der Kindertagesstättenverband KITS vom evangelischen Stadtkirchenverband Hannover übernehmen, der in Hannover und der Region schon jetzt zahlreiche Einrichtungen betreibt. „Die Stadt Garbsen müsste allerdings das Geld für den Bau geben“, so die Kirchenvorsteherin.

Denkbar wäre, dass an der Stelle Am Damme eine Einrichtung mit vier bis fünf Gruppen entsteht – zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen. Die mögliche Einrichtung sei vergleichbar mit der neuen AWO-Kita am Campus Maschinenbau in Garbsen-Mitte, in der mehr als 100 Kinder betreut werden.

Standort liegt in der Natur

Die Vorteile liegen laut den Beteiligten auf der Hand: Die Einrichtung läge im Frielinger Zentrum, unweit des Neubaugebietes und könnte mit dem Fahrrad erreicht werden. Die Straße sei zudem ein bereits verkehrsberuhigter Bereich. „Außerdem ist man hier mitten in der Natur und hat einen Blick auf eine Pferdewiese, alte Bäume und das Frielinger Storchennest“, so Pastorin Köhne. Sie hofft, dass die Politik dem Vorhaben zustimmt, damit es vorangehen könne. „Wir als Kirche sehen uns auch in der Verantwortung.“

Man brauche nicht die vierte Kita in Horst, sondern die zweite Kita in Frielingen, sagt Wolfgang Ebert, der in seinem Unternehmen Laseroptik auch eine Betriebskrippe eingerichtet hat. „Ich bekomme mehrmals in der Woche Anrufe von verzweifelten Eltern, die noch einen Platz suchen“, sagt er. Das Angebot der Kirchengemeinde sei „ein Geschenk für den Ort und für die Familien – eine Lösung, bei der alle nur gewinnen können“.

Von Linda Tonn