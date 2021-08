Berenbostel

Die beiden Kirchengemeinden Stephanus und Silvanus in Berenbostel werden enger zusammenarbeiten. Superintendent Karl-Ludwig Schmidt dringt darauf, dass beide Gemeinden zum Beispiel nur noch ein Gemeindezentrum nutzen. Hintergrund sind aktuelle Mitgliederzahlen und die Personalplanungen des Stadtkirchenverbandes für die Jahre 2023 bis 2029.

Ein Anlass für das Zusammenrücken sind die Gebäude. Dass das Zentrum von Silvanus auf dem Kronsberg nicht zu halten ist, ist seit Jahren bekannt. Es ist gemessen an den rund 3000 Gemeindemitgliedern zu groß und energetisch zu teuer. Untervermietungen waren nicht von Dauer. Die Gemeinde hatte darum zusammen mit dem Architekten Gerd Lauterbach einen Neubau an gleicher Stelle geplant. Neue Zahlen lassen das nicht mehr zu. Ein Gemeindehaus allein für Silvanus wird es nicht mehr geben. Das hat Schmidt beiden Kirchenvorständen mitgeteilt.

Gebäude sind unwirtschaftlich

Die Gebäudelage bei Stephanus ist anders, aber nicht besser: Das rund 64 Jahre alte Zentrum an der Stephanuskirche hat gemessen an den rund 3000 Mitgliedern die passende Größe. Aber es ist energetisch veraltet. Das Pfarrhaus daneben gilt als marode. Angesichts der Zustände beider Gebäude hält Schmidt die Option offen, dass sich beide Gemeinden ein neues Zentrum bauen, ähnlich wie bereits in Altgarbsen und bei Willehadi. Und beide Kirchenvorstände sehen darin eher eine Chance für Neues statt ein Hindernis.

Neuer Stellenplan reduziert die Kräfte

Zweiter Anlass ist der Stellenplan: Für Pastorin Gabriele Brand (Silvanus) und Pastor Ewald Grossmann (Stephanus) ist der Ruhestand absehbar. Ab 2023 stehen beiden Gemeinden zusammen 1,5 bis 1,75 hauptamtliche Stellen zu, dazu zählen die Pastoren und die Diakone, die bei Stephanus zum Teil mit Geld vom Förderverein bezahlt werden. „Wie sich das am Ende aufteilt, richtet sich nach dem Ergebnis der Gespräche beider Gemeinden“, sagt Schmidt. Es sei jedenfalls absehbar, dass nicht mehr jede Gemeinde alles alleine schafft, was an Aufgaben zu leisten ist. „Was läge näher, als dass zwei Gemeinden in einem Stadtteil zusammenrücken“, sagt Schmidt.

Gemeinden unterscheiden sich Das Profil der beiden Gemeinden Stephanus und Silvanus ist so unterschiedlich wie sonst in keinem anderen Stadtteil Garbsens. Das ist historisch und personell begründet. Stephanus repräsentiert eher „das alte Berenbostel“. Pastoren wie Werner Jursch, Joachim Wiedenroth und Ewald Grossmann lebten und leben eine Art frommes Christentum im positiven Sinn. Dem gläubigen Blick nach innen setzt Stephanus missionarische Ansätze nach außen entgegen. Erweckende Prediger und Zeltmissionen gehörten viele Jahre zum Stephanus-Programm. Silvanus ist deutlich jünger. Die Gemeinde ist mit der Kronsbergsiedlung Ende der Sechzigerjahre entstanden. Zu ihr gehört der östliche Teil Berenbostels. Der Kronsberg mit seiner Mieterstruktur hat die Gemeinde seit der Gründung vor diakonische Aufgaben gestellt. Soziale Unterstützung, gelebte Partnerschaft, Hilfe zur Selbsthilfe, interreligiöse Arbeit sind bis heute Eckpfeiler. Aus diesem Gedanken sind unter anderem das ökumenische Sozialprojekt Neuland und die Internationalen Gärten entstanden. Die evangelischen Christen im dörflichen Stelingen dabei immer mit zu bedenken, hat für die Gemeinde von Beginn an einen Spagat bedeutet. Stelingen kam bei der Gründung von Silvanus aus dem Kirchspiel Engelbostel und war ländlich geprägt.

„Das kommt für uns nicht überraschend“

Seit Juni sprechen die Ehrenamtlichen beider Kirchengemeinden in Arbeitskreisen miteinander. „Das kommt für uns ja alles nicht überraschend“, sagt Uwe Morgner vom Kirchenvorstand bei Stephanus, „der Personalwechsel hätte uns ohnehin Anlass gegeben, über gemeinsame Aufgaben nachzudenken.“ Die Gesprächsatmosphäre sei sehr gut, konstruktiv und optimistisch. „Wir haben jetzt einen Gestaltungsspielraum, den wir vielleicht so nicht wieder bekommen“, sagt Gerhard de Vries aus Silvanus. Die beiden Pastoren Gabriele Brand und Ewald Grossmann beteiligen sich bewusst nicht an den Gesprächen. Was am Ende entschieden wird, betrifft ihre Arbeit in den Gemeinden nicht mehr.

In einer professionell geleiteten Zukunftswerkstatt werden 30 Mitglieder aus beiden Gemeinden im Oktober über Schwerpunkte ihrer Arbeit, über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und denkbare Ansätze einer Zusammenarbeit nachdenken und ein Konzept entwickeln. Schmidt lässt offen, ob die Gemeinden nach einer Zeit der Kooperation fusionieren. „Wohin und wie weit es gehen kann, das werden die Gespräche der kommenden Monate zeigen“, schreibt Schmidt im Gemeindebrief von Silvanus.

Erste Ergebnisse bis Jahresende

„Wir stehen etwas unter Zeitdruck und wollen bis zum Jahresende erste konkrete Ergebnisse haben“, sagt Morgner. Beiden Kirchenvorständen ist eine breite Beteiligung der Mitglieder wichtig. Der personelle und finanzielle Druck sei zwar ein Anlass für die Bewegung der beiden Gemeinden aufeinander zu. „Wir haben aber jetzt die Chance, etwas entstehen zu lassen, was wir selbst gestaltet haben und was nicht von oben oktroyiert ist“, sagt Gerhard de Vries. „So sehen wir das, und so gehen wir da ran.“

