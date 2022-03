Garbsen

Die Kirchengemeinden Alt-Garbsen, Marienwerder, Versöhnung und Willehadi bieten seit dem 25. Februar immer freitags um 19 Uhr wöchentliche Friedensgebete anlässlich des Krieges in der Ukraine an. Die Andachtsorte wechseln von Woche zu Woche.

Die Gemeinden wollen Menschen Gelegenheit geben, innezuhalten und Sorgen oder Ängste zum Ausdruck zu bringen. Wo die Andacht in der jeweils aktuellen Woche gehalten wird, geben die Kirchengemeinden auf ihren Internetseiten bekannt. Das sind www.alt-garbsen.de, www.marienwerder.de, www.versoehung-havelse.de und www.willehadi-garbsen.de. Die nächsten Termine sind 4. März in der Dorfkirche Alt-Garbsen an der Calenberger Straße und 11. März bei Corpus Christi, Nordenkamp, in Havelse.

Von Markus Holz