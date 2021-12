Garbsen

Auch das diesjährige Weihnachtsfest steht ganz im Zeichen von Corona. Für Gottesdienste, Messen und Krippenspiele gelten Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag häufig entsprechende Regelungen mit begrenzter Teilnehmerzahl, telefonischer Anmeldung, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Hier finden Sie für die jeweiligen Gemeinden Gottesdienstzeiten und die geltenden Vorgaben. Dennoch empfiehlt sich aufgrund der oft kurzfristigen Änderungen eine zeitnahe Information. Unsere Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Christvesper mit Pastorin Meret Köhne in Horst beginnt um 18 Uhr. Quelle: Henning Scheffen (Archiv)

Das planen die evangelischen Gemeinden

Horst: In Horst ist die Teilnahme an den Gottesdiensten unter freiem Himmel ohne Test-, Impf- oder Genesenennachweis möglich. Bei schlechtem Wetter ist eine entsprechende Ausrüstung nötig, es gilt Maskenpflicht, vor allem beim Singen. Die Anmeldung erfolgt über die Luca-App, alternativ muss ein Zettel mit Kontaktdaten ausgefüllt werden. Etwa 40-minütige Open-Air-Krippenspiele für Kinder und Familien gibt es Heiligabend um 14, 15 und 16 Uhr. Bierbänke und Klappstühle im nötigen Abstand dienen als Sitzplätze, auf einer Bank sollten nur Personen aus demselben Haushalt zusammensitzen. Die Christvesper mit Pastorin Meret Köhne beginnt um 18 Uhr, die Christmette mit Pastor im Ruhestand Wolfgang Dressel um 22 Uhr, beide vor der Kirche. Der Gottesdienst am 25. Dezember mit Köhne startet um 15 Uhr. Unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Masken finden 50 Personen Platz. Am 26. Dezember beginnt der Gottesdienst mit Köhne um 10 Uhr.

Havelse: Gemeindesekretärin Anke Ilsemann beantwortet unter Telefon (0 51 37) 7 51 48 beziehungsweise nach einer E-Mail gemeindebuero@versoehnung-havelse.de Fragen zu den ökumenischen Gottesdiensten in Corpus Christi am Nordenkamp 15. Für Teilnehmer ab 14 Jahren ist eine FFP2-Maske verpflichtend. Über die Homepage www.versoehnung-havelse.de geht es zu den entsprechenden Anmeldeformularen für die Andachten zu Heiligabend um 14 Uhr (Open Air, 3G-Regel) und 18.30 Uhr (2G-Regel). Der Gottesdienst um 15.30 Uhr ist bereits ausgebucht. Ebenfalls unter 2G finden der Gottesdienst am 25. Dezember um 11 Uhr sowie die Taizé-Andacht am 26.Dezember um 18 Uhr statt.

Ein Krippenspiel in Osterwald

Osterwald: In Osterwald wird am 24. Dezember ein Krippenspiel im Freien aufgeführt. In Gruppen von bis zu 15 Personen ist unter Einhaltung der 3G-Regel nach Anmeldungen per E-Mail an frankreich2013@online.de die Weihnachtsgeschichte zu sehen. Plätze gibt es noch für die Aufführungen um 14.30, 14.45, 15 und 15.30 Uhr. Angemeldete sollten 15 Minuten vor Beginn vor Ort sein. In der Kirche werden die beiden Christvespern um 17 und 18 Uhr sowie die Christnacht um 23 Uhr gefeiert. Es gelten die 3G-Regel, Maskenpflicht, Abstandsgebote und Hygienebestimmungen. Aufgrund der begrenzten Platzzahl sind Anmeldungen für alle drei Gottesdienste unter Telefon (0 51 31) 22 70 oder per E-Mail an Kg.Osterwald.Garbsen@evlka.de erforderlich. Festgottesdienste finden am 25. Dezember um 10 Uhr in der Osterwalder Kirche sowie um 11.15 Uhr in der Heitlinger Kapelle statt. Für den 26. Dezember lädt die Gemeinde zum gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr in die Horster Kirche ein. Tagesaktuelle Infos gibt es auf der Homepage der Gemeinde kircheosterwald.wir-e.de.

Die Barockkirche in Schloß Ricklingen ist Heiligabend geöffnet. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Schloß Ricklingen: Keine Gottesdienste wird es Heiligabend in der Barockkirche geben. Sie wird aber von 15 bis 19.30 Uhr sowie von 22.30 bis 23.30 Uhr geöffnet sein und kann in dieser Zeit nach Kontaktdatenerfassung unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit FFP2-Maske besucht werden. Tannenbaum und Krippe sind zu sehen, Musik wird gespielt. Zudem werden dreimal in der Stunde die Weihnachtsgeschichte gelesen sowie Gebet und Segen gesprochen. Auch ein Film des diesjährigen Krippenspiels der Grundschulkinder ist zu sehen. Um 17 Uhr beginnt am 25. Dezember ein Gottesdienst in der Kirche mit begrenzter Teilnehmerzahl sowie unter den gängigen Sicherheitsmaßnahmen. Weitere Infos unter Telefon (0 50 31) 7 17 46 sowie auf www.kirche-schloss-ricklingen.de.

In der Silvanusgemeinde können sich die Gäste mit einem Teelicht Feuer vom Friedenslicht aus Bethlehem mitnehmen. Quelle: Bernd Riedel (Archiv)

Zwei kurze Gottesdienste bei Silvanus

Silvanus: Für Heiligabend lädt die Silvanusgemeinde zu zwei kurzen Weihnachtsgottesdiensten auf dem Bolzplatz direkt gegenüber der Gemeinde, Auf dem Kronsberg, ein. Sie beginnen um 16.30 und 17.15 Uhr. Die Teilnehmer werden gebeten, ein Teelicht in einem geeigneten Behälter für das Friedenslicht von Bethlehem mitzubringen. Am 25. und 26. Dezember beginnt der Gottesdienst mit Pastorin Gabriele Brand um 11 Uhr. Heiligabend gibt es in Stelingen ein Krippenspiel als „Weg zur Krippe“ mit Schulkindern. Es beginnt an der Langen-Feld-Straße 1 um 15, 15.20 und 15.40 Uhr. Alle Teile finden im Freien statt, auf wetterfeste Kleidung sollte geachtet werden. Für beide Orte sind Anmeldungen im Gemeindebüro unter Telefon (0 51 31) 90 69 29 oder per E-Mail an kg.silvanus.garbsen@evlka.de erforderlich. Das Pfarrbüro ist am Montag und Dienstag von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Mitternachtsvesper mit Pastor Ewald Grossmann in Berenbostel beginnt um 23 Uhr. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Stephanus: Für alle Gottesdienste der Stephanusgemeinde gilt die 2G-Regel. Diakonin Melanie Borgert und ihr Team laden zur Kindervesper am 24. Dezember um 14.15 und 15.30 Uhr ein, die Christvesper mit Pastor Christoph Morgner beginnt um 18 Uhr, die Mitternachtsvesper mit Pastor Ewald Grossmann um 23 Uhr. Am 25. Dezember startet um 10 Uhr das Christfest mit Grossmann, am 26. Dezember zur gleichen Zeit das Christfest mit Pastor Morgner. Im Internet ist die Stephanusgemeinde auf www.stephanusgemeinde.info zu finden.

Willehadi: Nur unter Vorbehalt lädt die Willehadigemeinde zur Christvesper zu Heiligabend ein. Eine telefonische Anmeldung, auch über den Anrufbeantworter, ist unter (0 51 37) 7 10 51 oder per E-Mail an kg.willehadi.garbsen@evlka.de erforderlich. Sie ist auch am Montag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14.30 16 Uhr im Gemeindebüro möglich. Es gelten die 3G-Regeln. Aktuelle Informationen gibt es auf www.willehadikirche-garbsen.de.

Stationenweg für Familien in Marienwerder

Marienwerder: Einen Stationenweg zur Weihnachtsgeschichte für Familien und jung gebliebene Erwachsene auf dem Kirchvorplatz und in der offenen Kirche bietet die Kirchengemeinde Marienwerder Heiligabend von 14.30 bis 16.30 Uhr an. Hierfür sowie für die Christnacht um 23 Uhr ist keine Anmeldung erforderlich, für alle folgenden Veranstaltungen müssen sich die Teilnehmer auf www.marienwerder.de anmelden. Eine FFP2-Maske muss – außer auf dem Stationenweg – immer getragen werden. Um 17 und um 17.40 Uhr beginnen Heiligabend zwei jeweils etwa 20-minütige Andachten. Ebenfalls keine Anmeldung ist für den um 11 Uhr beginnenden Gottesdienst am 25. Dezember erforderlich, für den zur gleichen Uhrzeit am 26. Dezember hingegen schon. Das Gemeindebüro ist am Dienstag und Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 11 Uhr unter Telefon (05 11) 79 20 83 sowie per E-Mail an gemeindebuero@marienwerder.de erreichbar.

Das planen die katholischen Gemeinden

Gottesdienstbesucher ab 14 Jahren müssen eine FFP2-Maske und Kinder von sechs bis 13 Jahren eine einfache oder medizinische Maske während der Messen tragen. Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen in den Pfarrbüros erforderlich. Für Corpus Christi und St. Raphael ist das am Montag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag von 14 bis 17.30 Uhr unter Telefon (05137) 12 96 90, für St. Maria Regina am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr sowie am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr unter Telefon (0 51 31) 65 62 möglich.

Corpus Christi: Um 14 Uhr beginnt Heiligabend in der katholischen Kirche ein ökumenisches Krippenspiel (3G-Regel) und um 15.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst (2G). Die Heilige Messe startet an diesem Tag um 17 Uhr sowie am 26. Dezember um 9.30 Uhr.

So viele Besucher wie sonst üblich werden den Gottesdienst in der Gemeinde St. Raphael im Stadtteil Auf der Horst wohl nicht erleben. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

St. Maria Regina: Die Krippenspiele beginnen Heiligabend um 14.45 und 16.15 Uhr (2G). Zur Heiligen Messe lädt die Gemeinde für 18 Uhr ein. Am 25. Dezember beginnt um 10 Uhr eine Wort-Gottes-Feier, die Heilige Messe am 26. Dezember um 11 Uhr.

St. Raphael: Das ökumenische Krippenspiel startet Heiligabend um 15 Uhr (2G), die Christmette um 22 Uhr. Am 25. Dezember geht die Heilige Messe um 11 Uhr los, um 16.30 Uhr beginnt sie in polnischer Sprache. Am 26. Dezember schließlich wird ab 11 Uhr erneut die Heilige Messe gefeiert.

Von Gert Deppe