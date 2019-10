Berenbostel

Erntedank ist Zeit des Teilens. Das haben die Kinder der Kita St. Maria Regina und ihre Eltern wörtlich genommen und vier Wochen lang haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel sowie Obst und Gemüse gesammelt. Am Montagmorgen überreichten 15 Jungen und Mädchen aus allen vier Kita-Gruppen, ihre Erzieherinnen sowie Organisatorin Claudia Diering die Spenden an Klaus Bertram von der Garbsener Tafel.

Rund um den Altar der Kirche an der Böckeriethe standen Körbe, randvoll gefüllt unter anderem mit Nudeln, Müsli, Reis und Couscous sowie Äpfeln, Möhren und Kürbissen. Nachdem alle gemeinsam umgepackt hatten, konnte Bertram anschließend hoch erfreut zehn Kisten in sein Auto einladen. „Alle Lebensmittel bleiben in Garbsen“, versprach er den Kindern. „Obst und Gemüse verteilen wir gleich am Mittwoch“, kündigte der Leiter der Garbsener Ausgabestelle der hannoverschen Tafel an. Dort sortieren ab 9 Uhr Ehrenamtliche die gespendeten Lebensmittel, ab 12.15 Uhr kommen die Kunden.

Zur Galerie Mit Erntegaben der Garbsener Tafel helfen: Kinder der Kita St. Maria Regina und ihre Eltern haben vier Wochen lang haltbare Lebensmittel sowie Obst und Gemüse gesammelt. Am Montag überreichten sie die Spenden.

Tafel hat rund 800 Kunden

Etwa 120 Bedürftige kommen wöchentlich mittwochs zur Tafel an der Skorpiongasse. „Wir erreichen mit deren Familienangehörigen etwa 800 Menschen in ganz Garbsen“, sagte Bertram. Darunter seien Kunden aus allen Generationen, aber zunehmend viele Senioren und auch zahlreiche Flüchtlinge. Insbesondere haltbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel wie Shampoo und Zahnpasta, aber auch Windeln seien willkommen, so Bertram. Die Waren werden nach einem Nummernsystem ausgegeben.

„Meine Eltern haben Spaghetti und Bonbons gespendet“, berichtete die fünfjährige Miriam. „Und meine Rotkohl und Salat“, sagte Maria, ebenfalls fünf Jahre alt. „Teilen ist wichtig“, meinet Amelie, „es gibt viele Menschen, denen geht es nicht so gut wie uns.“ Am Dienstag fährt Bertram zur Kirchengemeinde Horst, um dort Erntegaben für die Tafel abzuholen. „Danke für diese herzliche Spendenbereitschaft“, sagte er.

Von Jutta Grätz