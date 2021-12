Garbsen

Bezahlbarer Wohnraum, Elektromobilität und mehr Kita-Plätze: In der vergangenen Ratssitzung nannte Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) Schwerpunkte, die er im nächsten Jahr vorantreiben will. Dafür, so betonte er in seiner Haushaltsrede, müsse auch der vorliegende Haushaltentwurf noch stellenweise angepasst werden. Er wolle dem Plan, der größtenteils noch vom vorigen Rat erarbeitet worden war, nun „seine Handschrift“ geben und eine Prioritätenliste erstellen.

Der Haushalt 2022 ist laut Plan ausgeglichen. Allerdings können die teils erheblichen Investitionen der nächsten Jahre – wie der Neubau der IGS sowie der Feuerwachen in Berenbostel, Garbsen und Frielingen nicht komplett durch die Einnahmen gedeckelt werden. Fremdfinanzierungen in Höhe von rund 18 Millionen Euro muss die Stadt aufnehmen.

Allein im nächsten Jahr ist das Investitionsvolumen für 2022 um weitere 6 Millionen auf jetzt 17 Millionen Euro angewachsen. Langfristig nimmt die Stadt noch mehr Geld in die Hand: Für den Planungszeitraum bis Ende 2025 ergibt sich ein Netto-Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro.

Garbsener IGS ist großer Posten, für Kitas sollen schnelle Lösungen her

Der größten Teil der geplanten Investitionen fließt in Schulen und Kitas ein – namentlich in den Bau der IGS und Grundschule Garbsen-Mitte, der zunächst mit 75 Millionen Euro zu Buche schlägt. 20 Millionen will die Stadt zudem in den Ausbau der Kita-Struktur stecken. Allerdings: „Trotz dieses erheblichen Investitionsvolumens reichen die dadurch geschaffenen Kita-Plätze nicht aus“, so Provenzano vor den Ratsmitgliedern. Er mahnte an, kreative Lösungen zu finden und weitere Möglichkeiten auszuschöpfen, um kurzfristig Plätze zu schaffen.

„Es müssen nicht immer massive Neubauten sein – die wir sicher auch brauchen – sondern es können auch temporäre Lösungen geschaffen werden, die für die nächsten fünf oder auch zehn Jahre Bestand haben“, so der Bürgermeister auch in Richtung der eigenen Verwaltung, wo man sich zuletzt für langfristige Bauten aussprach.

Belegrechte von Immobilien sichern, Ladestationen aufbauen

Bezahlbarer Wohnraum war eins der großen Wahlkampfthemen – der im September gewählte Bürgermeister stellte es auch in seiner Haushaltsrede ganz nach vorn. „Mit dem Bauprojekt ‚An den Eichen‘ haben wir hier bereits einen wichtigen Schritt getan“, sagte er. Mit dem Ankauf von Belegrechten in Bestandsimmobilien wolle er das Angebot für den kleineren Geldbeutel ausweiten. Auch „alternative Wohnformen“ für Senioren und Studenten wolle er „in den Fokus rücken“, kündigte Provenzano an, ohne jedoch konkreter zu werden.

Ausbaufähig sei der Haushaltsplan noch in puncto Elektromobilität, so der Verwaltungschef. Er kündigte die Schaffung einer Schnellladeinfrastruktur an zentralen Stellen im Stadtgebiet an und erwähnte in diesem Zusammenhang ein EU-Testprojekt für autonomen fahrende Busse auf einer zwei Kilometer langen Strecke zwischen Uni-Campus und der Haltestelle ‚Schönebecker Allee‘, das im April starten soll.

Radschnellweg soll kommen, „neue Wege“ für mehr Sauberkeit

Aber auch Fahrradverkehr will Provenzano stärken. „Ich habe bereits mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hannover über die Realisierung des Radschnellweges zwischen Garbsen und Hannover gesprochen, auch auf Regions- und Landesebene laufen bereits Gespräche.“

Der Ausbau des Hallenbads, ein ressourcen- und umweltschonendes Gewerbeflächenkonzept und die Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung seien weitere Schwerpunkte im Haushaltsplanentwurf. Sicherheit und Sauberkeit sollen künftig Hand in Hand gehen. „Die Stadt beschäftigt zusätzlich zwei Ordnungskräfte, die im Stadtgebiet für mehr Sicherheit und Ordnung sorgen“, so Provenzano. Mit ihnen wolle man auch beim Thema Sauberkeit „neue Wege gehen und Lösungen schaffen“, deutete er an.

Prioritätenliste soll Schuldenspirale verhindern

Investitionen gebe es nicht zum Nulltarif. Dennoch sei oberstes Ziel, Schulden – langfristige wie kurzfristige – zu vermeiden. „Ich habe mir vorgenommen, die für die Zukunft vorgesehenen Investitionen aus dem laufenden Haushalt finanzieren zu können, um nicht in eine Schuldenspirale zu geraten“, betonte der Bürgermeister. Auch Stadtkämmerer Walter Häfele mahnte für die anstehenden Haushaltsberatungen Disziplin an. Die durchaus vorhandenen Überschüsse müssten genutzt werden, um die Investitionen auch in den nächsten Jahren abzuzahlen, so der Kämmerer.

Angesichts der Fülle an Aufgaben schwebt Provenzano deshalb eine Priorisierung der Maßnahmen vor, um mit dem Geld hauszuhalten. Im Januar, noch vor den Haushaltsklausurtagungen der Fraktionen, will er den Ratsmitgliedern Termine anbieten, „um in den Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie Stadtgrün über die Priorisierung von Vorhaben zu sprechen“, so der Bürgermeister zu den Ratsherren und -frauen. Er schloss mit einer Erinnerung an seine Wahlplakate: „Lassen Sie uns machen, machen, machen!“

Von Simon Polreich