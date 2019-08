Garbsen

Einmal in der Woche wartet Gudrun Rößler anderthalb Stunden vor dem Telefon auf Anrufe von Garbsenern, die Hilfe brauchen. „Die Anliegen sind ganz unterschiedlich“, sagt sie. Meistens bräuchten die Menschen jemanden, der beim Einkauf zur Hand geht, zum Arztbesuch begleitet oder technische Fragen hat. „Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die einsam sind und jemanden suchen, der beim Spaziergang begleitet, Gesellschaftsspiele spielt oder einfach zum Reden vorbeikommt.“ Rößler ist eine von drei Ehrenamtlichen, die das Projekt Kleine Alltagshilfen der Freiwilligen-Agentur betreuen.

Mehr als 100 Hilfesuchende

Seit 2017 finden Menschen hier Hilfen für den Alltag. An drei Tagen in der Woche können sie die Ehrenamtlichen erreichen. Sie nehmen die Anliegen auf und suchen einen Freiwilligen, der die kleinen Aufgaben übernimmt und hilft. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Karin Schleiermacher von der Freiwilligen-Agentur. Mehr als 100 Senioren hätten über das Projekt schon Unterstützung bekommen. „Wir haben einen Kreis von etwa 20 Ehrenamtlichen, die regelmäßig Aufgaben übernehmen“, sagt Schleiermacher. Doch das reicht nicht mehr aus. „Wir schaffen es zwar noch, alle Anliegen zu bearbeiten, doch es wird schwieriger.“

Schleiermacher und das Team von den Kleinen Alltagshilfen sind auf der Suche nach Freiwilligen, die sich engagieren möchten. „Jeder kann entscheiden, wie viel er sich einbringen möchte und wie viel Zeit er mitbringt“, sagt Rößler. Nach einem Vorgespräch mit den Verantwortlichen werde entschieden, an welcher Stelle die neuen Freiwilligen eingesetzt werden könnten. „Zwei Drittel der Anliegen sind einmalige Anfragen“, sagt Rößler. Ein Arztbesuch, ein Einkauf oder ein Krankenbesuch. „Eigentlich sind Besuche auf etwa zwei Stunden begrenzt“, erzählt sie. „Häufig werden es dann aber auch drei oder mehr, weil sich die Senioren und die Ehrenamtlichen so gut verstehen. Menschen zu helfen kann Spaß machen.“

Einsamkeit ist ein Problem

Das Angebot solle sich nicht nur an ältere Menschen richten, sagt Schleiermacher. „Wir wollen auch jüngeren Garbsenern Hilfe anbieten – dort, wo sie die Hilfe brauchen.“ Obwohl die Zahl der wöchentlichen Anrufer steigt, beobachtet Schleiermacher auch, dass es vielen Menschen schwerfällt, um Hilfe zu bitten. „Gerade für die Menschen, die einfach nur einsam sind und jemanden zum Reden brauchen, ist es eine große Überwindung.“ Doch die Kleinen Alltagshilfen sich auch genau für diese Fälle gedacht. „Wir wollen auch zeigen, dass niemand alleine da steht“, sagt Rößler.

Wer sich bei den Kleinen Alltagshilfen engagieren möchte, kann sich unter Telefon (05131) 707574 und per E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de an Karin Schleiermacher wenden. „Wir schauen dann, was sich die Person vorstellt und wo wir Bedarf haben“, sagt sie. Das sei nicht nur bei den Kleinen Alltagshilfen der Fall. Nach den Sommerferien startet in der Grundschule Havelse ein Projekt, bei dem Ehrenamtliche Obst austeilen und mit den Schülern zubereiten. „Auch dafür suchen wir Freiwillige“, sagt Schleiermacher. Auch im Spielzeugmuseum wird Unterstützung gesucht, etwa für das Reparieren von Puppenhäusern oder die Bewirtung der Gäste.

Info: Die Ansprechpartner der „Kleinen Alltagshilfen“ sind montags von 17 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr und freitags von 14.30 bis 16 Uhr unter Telefon (05131) 707771 zu erreichen.

Von Linda Tonn