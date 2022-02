Auf der Horst

Die Hobbyfotografen Detlef Kohnen und Dieter Schwandt haben sich einer besonderen Ausdrucksweise der Fotografie gewidmet: Abstraktion. Ergebnisse zeigen sie ab Sonntag, 6. März, in einer Ausstellung bei Willehadi.

Linien, Farben, (Un)Schärfen

Die umfangreiche Ausstellung trägt den Titel „Sichtweisen. Farbig und Abstrakt“. In ihren Fotografien verlassen Kohnen und Schwandt die Welt der konkreten Dinge und spielen mit Formen und Farben. Darum trägt kein Bild einen Titel. Die Fotografen erklären auch nicht, wo die Bilder entstanden sind. Betrachter sollen sich ganz auf ihr Sehen einlassen können.

Eine Horizontale, einer Vertikale, kontrastreiche Farben: Davon lebt diese Komposition von Detlef Kohnen. Quelle: Detlef Kohnen

Detlef Kohnen hat nach seiner Berufszeit als Lehrer an der IGS Garbsen sein altes Hobby neu entdeckt und einen Zugang zu digitaler Bildbearbeitung gefunden. So entstanden die Projekte „Die Welt der Farbe“ und „Abstrahierende Fotografie“. Er ist ebenso wie Schwandt Mitglied der Garbsener Fotogruppe „LichtGestalten“. Dieter Schwandt, ehemaliger Leiter des Johannes-Kepler-Gymnasiums, geht dem Hobby sehr intensiv seit 2018 nach. Seine Motive findet er in der Industriekultur des Ruhrgebietes, in Hannovers Häfen oder an der Stadtbahnlinie 4.

Montags und donnerstags geöffnet

Die Ausstellung ist bei Willehadi, Orionhof 4, Auf der Horst, vom 6. März bis 23. April zu sehen. Interessierte können während der Öffnungszeiten des Gemeindebüros montags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr, außerdem vor und nach Gottesdiensten kommen. Führungen sind möglich. Interessierte sprechen sich dafür mit Detlef Kohnen ab per E-Mail an detlef.kohnen@t-online.de.

Von Markus Holz