Horst

Der Komiker Michael Eller spielt am Sonnabend, 29. Januar, als erster Künstler im neuen Jahr auf der Kleinkunstbühne Horster Harlekin. Eller plädiert für ein ein klein wenig schwindeln und liefert dafür auch einen Grund: Ein gewisses Maß an Unwahrheit sichert aus seiner Sicht nämlich das soziale Überleben. Das erklärt er in seinem neuen Programm „Gefährlich ehrlich“. Der Comedian verrät außerdem Tipps zum erfolgreichen Flunkern. Die Comedyshow beginnt um 20 Uhr.  Der Abend war ursprünglich für den 24. April 2021 geplant.

Diese Corona-Regeln gelten für Ellers Auftritt im Harlekin

Der Veranstalter lässt eine maximal 70-prozentige Auslastung zu, zudem gilt die 2G-plus-Regel. Vor Ort werden keine Testmöglichkeiten angeboten. Eintrittskarten kosten 20 Euro und können sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr im Horster Harlekin, Andreaestraße 16, erworben werden. Reservierungen sind außerdem telefonisch unter (05131) 455935 (Anrufbeantworter) und per E-Mail an info@horsterharlekin.de möglich. Rückrufnummer sowie Kontaktdaten sollten mitgeteilt werden.

Von Gert Deppe