Garbsen

Gibt es einen Plan für den sozialen Wohnungsbau in Garbsen? Natürlich kann die SPD diese wichtige Frage stellen. Aber verlangt sie ernsthaft eine zufriedenstellende Antwort in einer Zeit, in der die Stelle des Baudezernenten quasi vakant ist und öffentlich über eine Abwahl diskutiert wird?

Sollte nicht erst einmal für klare personelle Verhältnisse gesorgt werden? Noch sträubt sich die SPD, zu dieser Abwahl Stellung zu beziehen. Und es ist nachvollziehbar, dass sie ihre Entscheidung auch nicht auf das öffentliche Drängen des Bürgermeisters hin fällen will.

SPD kann Hängepartie eine Richtung geben

Allerdings kann die größte Fraktion im Rat die Entscheidung auch nicht länger auf unbestimmte Zeit aufschieben. Sie allein ist es, die der Hängepartie im Rathaus derzeit eine Richtung geben kann. Und das muss sie auch schnell tun. Und zwar nicht, um den Bürgermeister zufriedenzustellen, sondern zum Besten der Stadt. Hauke hat um Abwahl gebeten, Grahl fordert die Abwahl, kitten lässt sich nichts mehr, das Baudezernat verliert personelle Schwergewichte wie Dirk Perschel – worauf warten die SPD (und die kleineren Fraktionen) noch?

Selbst wenn die SPD der Abwahl von Hauke nicht zustimmt, würde sie mit einem klaren Standpunkt wenigstens auch ein klares Zeichen setzen. Das ist das einzige, was derzeit politisch gefordert ist. Denn ob Schulsanierung, Kita-Ausbau oder eben sozialer Wohnungsbau: Alles steht und fällt mit dem Dezernat 4 und mit der Zukunft von Stadtbaurat Frank Hauke in Garbsen. Das muss auch der SPD bewusst sein.

Von Linda Tonn