Garbsen

Kein Prestigebau, kein Protz, keine Fisimatenten. Alles sehr durchdacht, feine Details, eine gelungene Oase, in der sich sehr gut Zeit verbringen lässt. Dieser Badepark ist ein zweckmäßiges Schmuckstück und Garbsen sehr angemessen. Kein Wenn und Aber. Kompliment von allen Seiten an die Architekten und Planer. Das Geld ist gut angelegt. Ein dickes „Wenn“ steht aber hinter der Leitung (und Leistung) der Bäderverwaltung. Das Personalproblem hätte deutlich früher auffallen müssen. Und die Begründungen sind der klägliche Versuch, keine Verantwortung zu übernehmen.

Schlag in den Nacken

Die fehlenden Mitarbeiter seien erst im Praxisbetrieb aufgefallen, sagt Dezernentin Monika Prost. Dieses Argument ist eigentlich ein Schlag in den Nacken der Mitarbeiter, die von Beginn an in die Planung einbezogen waren und sich vermutlich intensiv Gedanken über ihren neuen Arbeitsplatz gemacht haben. Huch, da sind ja Wände zwischen den Becken. Huch. So etwas fällt auch bei einem komplexen Projekt nicht erst in der Praxis auf. Es ist schwer vorstellbar, dass niemand gefragt haben soll, wie das mit der Aufsicht an drei Becken laufen soll. Es ist auch schwer vorstellbar, dass sich niemand über den technischen Aufwand schlau gemacht hat, wo dies doch nicht der einzige Bäderneubau im Lande ist. Die Grünen haben schon recht: Planungsaufgaben nicht erledigt, setzen, sechs. Bis jetzt hat dafür niemand die Verantwortung übernommen. Das gibt kein gutes Bild, und es ist nicht vertrauenerweckend.

Das „alte“ Ziel ist verfehlt

Garbsen war mit Kommission und Fachgutachtern vor Jahren angetreten, um das Defizit von jährlich rund drei Millionen Euro für beide Bäder zu reduzieren. Ein Bad? Zwei Bäder? Ein Neubau für alle in der Mitte? Über all den heftigen Diskussionen haben Politik und Verwaltung das ursprüngliche Ziel komplett aus den Augen verloren: zu sparen nämlich. Braucht Garbsen das Geld nicht mehr, für Kitas oder Schulen etwa? Für Digitalisierung und Fußwege? Scheint nicht so. Die Diskussion über das Bäderdefizit lief ja auch in einer Zeit, als das Geld knapper war.

Dreifacher Schaden

Jetzt ist eh alles erledigt. Der Badepark ist fertig. Das Hallenbad Planetenring wird ab 2023 für viel Geld umgekrempelt und saniert. Jetzt muss wohl oder übel auch neues Personal her. Das macht die Sache nicht billiger, ist aber offensichtlich unvermeidbar. Es wäre sehr gut gewesen, das eher zu wissen und rechtzeitig zu reagieren, wie die SPD zurecht anmerkt. So hat die Stadt dreifachen Schaden: Der Bäderbetrieb kostet mehr als geplant. Die Stadt hat kein Personal, um an jedem Tag der Woche zu öffnen. Dadurch geht Eintrittsgeld verloren. Guter Start fürs Bad, schlechter Start für die Bäderverwaltung.

Wichtig wäre nun nur, dass man diese Fehler auch eingesteht, das wäre keine Schande. Dass hier Fehler gemacht worden sind ist ohne Zweifel.

Von Markus Holz