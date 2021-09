Garbsen

Claudio Provenzano (SPD) und Björn Tegtmeier (CDU) haben es also in die Stichwahl geschafft. Einer der beiden Männer wird künftig Garbsens Bürgermeister und damit Nachfolger von Christian Grahl (CDU). Eine wirkliche Überraschung ist dieses Ergebnis nicht. Die Wählerinnen und Wähler haben sich nicht nur für die Kandidaten der beiden größten Parteien entschieden – sondern auch für die mit Abstand ehrgeizigsten Wahlkämpfer unter den fünf Bewerberinnen und Bewerbern. Einfach gesagt: Provenzano und Tegtmeier wollten es am meisten.

Aus mindestens einem Grund ist das eine echte Chance für Garbsen: Der neue Chef im Rathaus wird deutlich jünger sein als der bisherige. Der SPD- und der CDU-Kandidat sind jeweils Anfang 40 und damit deutlich jünger als Grahl, der mit 65 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Zudem haben beide kleine Kinder und sind damit mit drängenden Problemen wie dem Mangel an Betreuungsplätzen in der Stadt hautnah konfrontiert. Das sollte doch Ansporn genug sein, es besser zu machen.

Kandidaten verstehen sich auffällig gut

Auffällig ist, wie gut sich Provenzano und Tegtmeier trotz der Konkurrenzsituation verstehen. Sie sind im Wahlkampf immer fair miteinander umgegangen, wirkten am Wahlabend fast wie alte Freunde, obwohl sie sich erst seit ein paar Monaten kennen. Das könnte ein Vorgeschmack darauf sein, wie beide das zwischenmenschliche Klima im Rathaus verbessern wollen – wie sie es im Wahlkampf versprochen haben.

Einem Desaster kommt das Wahlergebnis für die FDP und die Grünen gleich. Vor allem die FDP mit der „prominenten“ Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst hatte sich sicher mehr erhofft. Doch Probst hat es sich mit ihrem Hin und Her zwischen CDU und FDP Anfang des Jahres selbst schwer gemacht. Außerdem war sie offenbar zu weit weg von den Menschen, was wohl auch daran lag, dass sie wegen ihres Postens schlicht zu wenig Zeit für den Wahlkampf hatte. Das Ergebnis zeigt: Sich allein auf einen Amtsbonus zu verlassen, reicht nicht.

Auch die Grünen dürften mit rund 11 Prozent der Stimmen ganz und gar nicht zufrieden sein. Ihr Kandidat Uwe Mohrhoff wirkte im Wahlkampf ebenfalls erstaunlich zurückhaltend. Ob die Grünen mit dem politisch viel erfahreneren – wenn auch in der eigenen Partei umstrittenen – Darius Pilarski als Kandidaten mehr erreicht hätten? Das bleibt Spekulation, scheint aber nicht ganz abwegig.

Caglis Stimmen können entscheidend sein

Erwartungsgemäß den fünften und damit letzten Platz hat der unabhängige Bewerber Ahmet Cagli belegt. Für einen absoluten Politikneuling ohne Partei im Rücken hat er sich achtbar geschlagen. Immerhin hat er fast 1400 Stimmen erhalten.

Angenommen, die Wählerinnen und Wähler der FDP gehen überwiegend zur CDU und die der Grünen überwiegend zur SPD, könnten Caglis Stimmen eine entscheidende Rolle spielen. Sollten seine Wählerinnen und Wähler sich mehrheitlich einem der beiden Kandidaten in der Stichwahl zuwenden, könnten sie das berühmte Zünglein an der Waage sein. Deshalb sind Provenzano und Tegtmeier gut beraten, ihren Wahlkampf in den nächsten beiden Wochen nicht zuletzt dahin zu verlagern, wo Cagli viele Stimmen geholt hat.

Von Gerko Naumann