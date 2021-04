Auf der Horst

Aufgeregt, aber überglücklich verlässt Chonticha Wesendorf mit ihrer Familie die Willehadi-Kirche. Vor wenigen Augenblicken wurde sie gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen konfirmiert. Die bunte Mappe mit dem Grußwort der Kirchenvorstände und den vielen Erinnerungen an ihre Konfirmationszeit hält die 14-Jährige ebenso in ihren Händen wie ihre Corona-Schutzmaske. Es war die zweite von insgesamt fünf Konfirmationen, die am vergangenen Wochenende pandemiebedingt anders ablief als sonst.

„Wir haben echt mit uns gerungen, ob wir die Konfirmation überhaupt stattfinden lassen“, sagt Pastor Peter-Christian Schmidt. Bei der Planung haben die Teams nichts dem Zufall überlassen. Die Konfirmanden wurden auf verschiedene Termine und verschiedene Kirchen verteilt. In Willehadi konnten bis zu vier Jugendliche konfirmiert werden. Der Gottesdienst dauerte etwa 45 Minuten.

Jan Schmidt (15) wurde in der Willehadikirche unter Corona-Bedingungen konfirmiert. Sein Vater Bernd hätte ihm eine große Feier gewünscht. Quelle: Ann-Christin Weber

Corona-Tests und weniger Gäste

Jeder Konfirmand durfte zehn Personen in die Kirche mitnehmen. Alle wurden gebeten, sich testen zu lassen. Alle Teilnehmer kamen mit negativem Testergebnis – Pflicht war das nicht. Während des Gottesdienstes hatte jeder seinen reservierten Sitzplatz, der auch beim Segen nicht verlassen werden durfte. „Als die Kinder gesegnet wurden, sind die Familien aufgestanden und haben vom Platz aus die Hände zum Segen gehoben.“

Chonticha Wesendorf hatte ihren Familienkreis zur Unterstützung dabei. Gerne hätte sie auch ihre Freundinnen bei sich gehabt. Manche von ihnen wurden selbst zwei Stunden vorher konfirmiert. „Ich fand es schade, dass ich das einzige Mädchen war“, sagt sie.

Lesen Sie auch:

„Lieber anders als gar nicht“

Für jeden Konfirmanden hätte es noch die Möglichkeit gegeben, die Konfirmation auf später zu vertagen. „Einige aus dem Jahrgang haben das getan und auf den Oktober verschoben, weil sie größer feiern möchten“, sagt Jan Schmidt. Aber er wollte nicht länger warten. Der 15-Jährige wurde gemeinsam mit Conticha konfirmiert. Eigentlich hätte er schon im vergangenen Jahr Konfirmation gefeiert. Doch die musste damals wie für viele andere ersatzlos ausfallen. Dass seine Feier kleiner ausfällt als bei den Jahrgängen vor ihm, stört ihn nicht. „Das Wichtigste an der Konfirmation ist die Konfirmation. Lieber anders als gar nicht“, sagt er.

Sein Vater hätte ihm dagegen eine Konfirmation mit allen Verwandten und großer Familienfeier gewünscht. „Das trifft mich härter als ihn. Wahrscheinlich, weil ich es anders kennengelernt habe“, sagt Bernd Schmidt. Den Gottesdienst hält er trotzdem für sehr gut organisiert. Auch Pastor Schmidt versucht der Situation Positives abzugewinnen. „Diese Konfirmation wird den Jugendlichen ein Leben lang als eine besondere Erinnerung im Gedächtnis bleiben“, sagt er.

Von Ann-Christin Weber