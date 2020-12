Garbsen

Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) hat seinem Stadtbaurat Frank Hauke (parteilos) jetzt fast alle Kompetenzen entzogen. Nach Grahls Ansicht erfüllt Hauke seine Aufgaben nicht mehr und bremst damit Verwaltungsabläufe aus. Der Konflikt erreicht eine neue Stufe der Eskalation. Im Interview erhebt Grahl jetzt erstmals öffentlich schwere persönliche Vorwürfe. Hauke kündigte am Donnerstag an, vor dem Verwaltungsgericht zu klagen.

Die Zuständigkeit für den Fachbereich Bauberatung, Verkehr und Stadtgrün sowie den Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft liegt jetzt bei den beiden Dezernenten Monika Probst (Schule und Soziales) und Walter Häfele (Finanzen, Recht, Verwaltung). Damit sind Hauke sämtliche Fachbereiche entzogen. Die Zuständigkeit für Stadtplanung und Stadtentwicklung hatte der Rat bereits 2018 an Grahl übertragen.

Hauke ruft Aufsichtsbehörde an

Der Bürgermeister bewertet den Vollzug seiner Entscheidung als Geschäft der laufenden Verwaltung. Hauke hat sich dagegen gewehrt und die Kommunalaufsicht eingeschaltet. Nach Haukes Einschätzung verlangt die Verlagerung von Kompetenzen eine Entscheidung des Rates. Die Aufsichtsbehörde bei der Region Hannover ist Haukes Einschätzung nicht gefolgt: Werden Dezernate eingerichtet, umbenannt oder aufgeteilt, ist der Rat „nach überwiegender Rechtsprechung und Literatur“ in die Entscheidung einzubeziehen. Bei der Zuteilung der Aufgaben an die Dezernate sei er es nicht. Dabei sei auch nicht entscheidend, wie die Aufgaben zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung mit einem Wahlbeamten zugeschnitten waren.

Entscheidend sei, dass dem Bürgermeister die Kontrolle darüber obliege, ob die Verwaltungseinheiten die ihnen gestellten Aufgaben im vorgegebenen Rahmen erfüllen. Dies habe Grahl mit Blick auf das Dezernat Haukes verneint und die Zuständigkeiten neu geregelt. Die Kommunalaufsicht erkenne keinen Grund einzuschreiten.

Grüne schreiben offenen Brief an Grahl

Hauke wehrte sich bisher immer schriftlich gegen „öffentliche Anschuldigungen und unwahre Behauptungen“ Grahls. Er will sich in den kommenden Tagen nach Rücksprache mit seinem Anwalt zu Grahls Interview-Aussagen äußern. Grahl hat den nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss über seine Entscheidung informiert. Hauke war anwesend, soll aber nichts gesagt haben. Mitarbeiter wurden über das ebenfalls nicht öffentliche Intranet der Verwaltung in Kenntnis gesetzt.

Darauf haben die Grünen mit einem offenen Brief an Grahl reagiert und Transparenz eingefordert. „In den Zeiten von ,Querdenkern‘ ist es doch besonders wichtig, transparent zu handeln, um nicht Futter für die abstrusen Theorien dieser Bewegungen zu liefern“, schreibt der grüne Parteivorsitzende Roland Godbersen. Die Grünen fragen Grahl, welche sachlichen Gründe den Änderungen zu Grunde liegen, welche Einsparungen und Effektivitätsvorteile sich ergeben und wie diese Effektivität gemessen werden soll. Außerdem wollen die Grünen wissen, ob die neuen Zuschnitte „einvernehmlich mit dem Dezernatsleiter verabredet worden“ sind.

Grahl soll „demokratische Moral“ beweisen

Der Rat der Stadt, so Godbersen weiter, habe sich „eindeutig positioniert“. Godbersen meint damit, dass sich bisher keine Mehrheit für eine Abwahl Haukes gefunden habe. „Ich will doch annehmen, dass Sie diese Entscheidung respektieren, zumal ihre Amtszeit zum 31. Oktober 2021 endet. Es zeigt gute demokratische Moral, Personalentscheidungen dem neuen Bürgermeister zu überlassen“, schreiben die Grünen. Eine Abwahl sei teuer, „und das besonders in Zeiten, in denen viel Geld für die Pandemiebekämpfung benötigt wird“. Dieser öffentliche Brief war für Grahl mitentscheidend für den Schritt, erstmals konkrete Vorwürfe gegen seinen Dezernenten öffentlich zu machen. Das Interview mit Grahl lesen Sie hier. Er müsse die Belastung der Mitarbeiter durch das Verhalten Haukes erklären, sagt Grahl, „es ist Gefahr im Verzug“.

Der Konflikt im Rückblick

Hauke wurde 2009 das erste Mal, 2017 das zweite Mal vom Rat gewählt. Die Amtszeit dauert acht Jahre. Der Konflikt zwischen Bürgermeister und Stadtbaurat schwelt seit Mitte 2016. Grahl hatte nach einem deutlichen Hinweis des Landesrechnungshofes Hauke die Verantwortung für den Hochbau übertragen wollen. Hauke verlangte damals ein Stellen- und Ressourcenkonzept. Das lehnte Grahl ab. Als Hauke 2017 seine Bewerbung für die Wiederwahl abgab, bewarb er sich auf die Stelle inklusive Hochbauverantwortung. Nach der Wiederwahl weigerte sich Hauke im Verwaltungsausschuss überraschend, den Hochbau zu übernehmen. Grahl wertete das als Vertrauensbruch. Hauke wies alle Vorwürfe zurück. Der Rat überwies ihm 2018 den Hochbau. Dafür wanderten Stadtentwicklung und Stadtplanung zu Grahl. Offiziell war das für Hauke eine Entlastung. Tatsächlich war es der erste Schritt, Kernkompetenzen zu entziehen.

Im Februar 2019 kam es zum öffentlichen Streit zwischen Hauke und Grahl im Bauausschuss. Danach meldete sich Hauke ein halbes Jahr lang krank. Im Mai 2019 warb Grahl im Rat erstmals vergeblich für die Abwahl Haukes, im Februar 2020 das zweite Mal. Dafür braucht es 33 von 41 Stimmen. CDU/ FDP waren dafür, die Grünen dagegen, die SPD blieb unentschlossen. Der Rat ist, neben Hauke selbst, der einzige, der den Vertrag durch Abberufung auflösen kann.

Von Markus Holz