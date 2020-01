Schloß Ricklingen

Über dem Flugplatz des Modell-Sport-Clubs (MSC) Garbsen in Schloß Ricklingen liegt dichter Nebel. Dazu weht ein kalter Wind. Keine guten Bedingungen für die „Piloten“ von Modellflugzeugen. Der fünfjährige Konrad ist trotzdem kaum zu bremsen. Spätestens als ihm sein Vater Jörg Lange die Fernbedienung um den Hals hängt, strahlt der Junge voller Vorfreude. „Ich rufe ganz laut Start, wenn es losgeht“, kündigt der Fünfjährige an – Sekunden später macht er genau das und sein Modellflugzeug hebt ab.

Flugzeug landet butterweich

Beeindruckend sicher dreht der Junge seine Runden über den Platz, obwohl das Flugzeug am Himmel wegen des Nebels wirklich nicht leicht zu erkennen ist. Auch die Landung klappt reibungslos. Butterweich setzt der Flieger nur ein paar Meter vor den Füßen des Kindes auf. Wieder strahlt Konrad und blickt fragend zu seinem Vater herüber. Der hebt lobend den Daumen: „Das hast Du super gemacht, saubere Landung“, sagt er.

Ein Modellflugzeug im Nebel. Quelle: Gerko Naumann

Fast jeden Tag kommen Vater und Sohn, die in Hannover-Limmer wohnen, über die B 6 nach Garbsen, um ihre Modellflieger auf dem MSC-Gelände steigen zu lassen. Das Hobby hat Jörg Lange quasi an Konrad weitergegeben. Dessen außergewöhnliches Talent hat sich dann schon früh gezeigt, berichtet der Vater. „Schon mit drei Jahren stand er hier und hat eine Show für Zuschauer gemacht.“

Konrad besteht den Test

Seit Kurzem hat es Konrad sogar schriftlich, dass er einer der besten Modellflieger in seiner Altersgruppe ist. Als bislang Jüngster hat er das goldene Abzeichen des Deutschen Modellfliegerverbandes erreicht. Dazu musste er unter anderem eine theoretische Prüfung bestehen. „Das ist nicht so einfach, wenn man noch nicht lesen und schreiben kann“, sagt Jörg Lange. Beim Ankreuztest musste deshalb jemand Konrad die Fragen und möglichen Antworten vorlesen, der absolut keine Ahnung vom Thema Modellfliegen hat – damit er dem Jungen die richtigen Antworten nicht vorsagen konnte.

Der MSC-Vorsitzende Dieter Weigert, Jörg Lange und sein Sohn Konrad (5) treffen sich regelmäßig auf dem Flugplatz in Schloß Ricklingen. Quelle: Gerko Naumann

Beim praktischen Teil war Konrad dann natürlich voll in seinem Element. Dabei zeigte er reihenweise Loopings und Drehungen in der Sporthalle der IGS Garbsen. „Im geschlossenen Raum ist das Fliegen natürlich noch schwieriger“, erklärt Jörg Lange.

Seine Leidenschaft für das technisch anspruchsvolle Hobby lässt Konrad natürlich auch im Kindergarten nicht los. Anfangs waren die Erzieherinnen darüber etwas irritiert, berichtet sein Vater. Deshalb hätten sie versucht, ihn für andere Dinge zu begeistern. „Das haben sie mittlerweile aufgegeben. Und jetzt hat Konrad ihnen sogar schon Fachbegriffe wie Querruderdifferenzierung beigebracht“, sagt Lange und lacht.

MSC-Chef Weigert lobt großes Talent

Der MSC-Vorsitzende Dieter Weigert aus Horst betreibt das Hobby seit 1975. An der Grundschule in seinem Wohnort bietet er seit Jahren „mit meiner Rentner-Band“ sehr beliebte Arbeitsgemeinschaften für Grundschüler an, um sie an den Modellflug-Sport heranzuführen. Ein solch junges und großes Talent wie Konrad hat er in den Jahrzehnten noch nicht erlebt. „Ich war von Anfang an ganz fasziniert von dem Großen“, sagt Weigert und klopft Konrad lachend auf die Schulter.

"Hauptsache es fliegt": Konrad (5) und sein Vater Jörg Lange trainieren fast jeden Tag auf dem Flugplatz des MSC Garbsen in Schloß Ricklingen. Quelle: Gerko Naumann

Der Junge nickt zwar höflich, aber eigentlich macht er sich nicht viel aus dem Lob seiner älteren Vereinskollegen. Für Konrad, der später natürlich mal Pilot werden will, zählt nur eins: „Hauptsache, es fliegt.“

Info: Wer das Hobby auch einmal ausprobieren will, findet alle Informationen über den MSC Garbsen online auf www.msc-garbsen.de.

