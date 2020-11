Osterwald

Zu Beginn des Jahres hatte die 32-jährige Semra Kaykil noch große Pläne: „Ich wollte mein eigenes Kosmetikstudio eröffnen und habe schon nach Räumen gesucht.“ Gerade ist sie froh, dass das mit dem eigenen Laden doch nicht so geklappt hat, denn der Teil-Lockdown im November zwingt Kosmetikerinnen wie sie zum Pausieren. Gesichtsbehandlungen, Wimpern färben und Augenbrauen zupfen muss erst einmal ausfallen. „Ich war mir sicher, dass es zu einem zweiten Lockdown kommt“, sagt Kaykil. „So wie die Zahlen sich entwickelt haben, war das nur eine Frage der Zeit.“

Die Garbsenerin sitzt in ihrem Behandlungsraum in einem Coworking Space an der Hauptstraße 101 in Osterwald. Seit drei Monaten empfängt Kaykil hier ihre Kundinnen. Das mit dem eigenen Studio hat zwar nicht geklappt, dennoch hat sie sich dazu entschieden, den Raum zu mieten und den ersten Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. „Bereut habe ich das bislang nicht“, sagt sie. Und wenn die Kosmetikstudios tatsächlich nur im November schließen müssen, käme sie finanziell auch gut über die Runden. „Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es noch länger dauern wird.“

Zweites Standbein als PTA

Zum Glück hat sie noch ein zweites Standbein: Kaykil arbeitet als Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) in der Frielinger Dorfapotheke. Das soll auch weiterhin so bleiben. „Auch ohne die Corona-Pandemie hätte ich den Job dort nicht aufgegeben“, sagt sie. Dafür mache ihr die Arbeit zu sehr Spaß. „Ich denke aber auch immer an meine Kolleginnen, die nur als Kosmetikerinnen arbeiten und hoffe, dass sie es schaffen und ihre Studios auch wieder öffnen können.“

Ob sie Verständnis für die Maßnahmen hat? „Eigentlich ja“, sagt Kaykil. „Wir müssen uns alle disziplinieren, damit sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet.“ Dass es aber ihre Branche trifft, kann sie nicht ganz nachvollziehen. „In einem Kosmetikstudio müssen auch ohne Corona ziemlich strenge Hygienevorschriften eingehalten werden“, erklärt sie. „Mir ist auch kein Fall bekannt, dass sich jemand hier angesteckt hat.“

Termine auf Dezember verschoben

Und dann sei da auch noch die Sache mit dem Augenbrauen- und Wimpernfärben. „Friseure sind derzeit geöffnet und dürfen das anbieten. Ich als Kosmetikerin mache genau das Gleiche und muss schließen.“ Es sei schon seltsam, dass die Regeln so unterschiedlich seien. Die 32-Jährige hat sich nämlich auf Wimpern und Augenbrauen spezialisiert und bietet vor allem sogenanntes Lifting an.

Ihre Termine aus dem November hat Kaykil erst einmal auf den Dezember verschoben. „Mal sehen, ob das was wird“, sagt sie. „Ich warte jede Woche auf Neuigkeiten.“

Von Linda Tonn