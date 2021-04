Osterwald

„Planungssicherheit sieht anders aus“, sagt Michaela Fricke-Leye. Gerade fünf Wochen und seit Mitte März hat die Kosmetikerin ihr Studio in Osterwald in diesem Jahr für ihre Behandlungen öffnen dürfen, dann kam die sogenannte Corona-Notbremse. Seit dem 24. April und über einer Inzidenz von 100 müssen die sogenannten körpernahen Dienstleistungen, also Kosmetik- und Nagelstudios, schließen. So sieht es das erweiterte Infektionsschutzgesetz des Bundes vor.

Kosmetikerin muss fast allen Kunden wieder absagen

Fricke-Leye sitzt vor ihrem vollen Terminkalender, daneben der Ordner mit Kontaktformularen. „Ich muss fast allen meinen Kunden wieder absagen oder die Termine verschieben“, sagt die 51-Jährige. Allein Fußpflege sei noch erlaubt, wenn diese aus medizinischen Gründen nötig ist. Die Kunden müssen dazu einen aktuellen und negativen Corona-Test vorlegen und eine FFP-2-Maske tragen.

Die tragen auch die Kosmetikerinnen obligatorisch während der Behandlung, dazu noch ein transparentes Gesichtsvisier. Zweimal wöchentlich lassen sich Fricke-Leye und ihre Mitarbeiterinnen testen. „Ich habe nach dem ersten und zweiten Lockdown nie damit gerechnet, dass wir so schnell wieder schließen müssen“, sagt Fricke-Leye. „Vor der Corona-Notbremse haben wir inzidenzunabhängig arbeiten können“, sagt sie. „Und unsere Hygienestandards waren schon ohne Corona hoch.“

Trotz hoher Hygienestandards- und umfassender Konzepte sind derzeit coronabedingt keine kosmetischen Behandlungen erlaubt. Quelle: Jutta Grätz

Informationsfluss zu neuen Regeln stockt

Ob sie bereits offizielle Informationen über die neuen Corona-Regeln bekommen hat? „Nein, wir Kosmetiker haben keine Innung“, berichtet Fricke-Leye. Und auch bei der Handwerkskammer und der städtischen Ordnungsabteilung sei auf Nachfrage nichts zu den neuen Einschränkungen bekannt gewesen. „Es gibt keine Anlaufstelle für Betriebe wie unsere“, sagt sie. Der Informationsfluss sei sehr schleppend. „Wir haben die Auflagen aus den Medien erfahren.“

Und hat sie Verständnis für die neuen, schärferen Regeln? „Ja“, sagt die Unternehmerin. Noch seien die Infektionszahlen in der Region hoch. Doch ein wenig neidisch sei sie schon auf die Friseure, die aktuell weiter öffnen dürfen. „Dort können die Kunden die Maske aufbehalten“, sagt sie, „Doch das geht bei uns eben nicht.“

Michaela Fricke-Leye wollte in den neuen Räumen in Osterwald auch Yogakurse anbieten - das ist derzeit wegen der Corona-Auflagen nicht möglich. Quelle: Jutta Grätz

Eigentlich hatte Michaela Fricke-Leye im Frühjahr richtig durchstarten wollen. Nach dem Umzug ihres Studios aus Frielingen nach Osterwald im Februar wollte sie in ihren Räumen auch Yogakurse anbieten. „Ich hatte gerade meine Ausbildung als Yoga-Lehrerin beendet“, sagt sie. Doch nun stehe erst mal das Kosmetikstudio an erster Stelle und die Verantwortung für ihre zwei Mitarbeiterinnen. Die sind nun wieder in Kurzarbeit, sie selbst übernimmt die Fußpflege.

„Zum Glück sind die Corona-Hilfen geflossen“, sagt Fricke-Leye. Auch wenn diese Mittel nur für die betriebsrelevanten Ausgaben genutzt werden könnten. Eine große Solidarität erfahre sie von ihren Kunden. „Die unterstützen uns sehr, nicht nur mit dem Kauf von Pflegeprodukten, sondern auch mit dem Satz ,Bitte ruft sofort an, wenn Ihr wieder geöffnet habt.‘“

Von Jutta Grätz