Die CDU/FDP-Gruppe im Garbsener Rat will Senioren die Fahrt zum Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover erleichtern. In einem Antrag an die Verwaltung fordert die Fraktion die Stadt auf, einen kostenlosen Fahrservice anzubieten, sobald das Zentrum geöffnet ist. „Obwohl rechtlich nur die Region Hannover für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zuständig ist, sollte Garbsen Unterstützungen in Form von Transportmöglichkeiten und anderen Hilfen anbieten“, heißt es in dem Antrag.

Derzeit sind mobile Impfteams dabei, Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen gegen das Coronavirus zu impfen. Angaben der niedersächsischen Landesregierung zufolge sollen die Impfzentren im Februar an den Start gehen. Die CDU/FDP-Gruppe fordert die Verwaltung zudem auf zu prüfen, ob nicht noch mehr für die Garbsener getan werden kann. Die Impf-Hotline des Landes Niedersachsen sei überlastet.

„Die Stadt Garbsen sollte auch prüfen, ob es sinnvoll ist, für Garbsen eine eigene Hotline einzurichten“, heißt es in dem Antrag weiter. Informationen zum Impfen bietet auch der Kneippverein Garbsen an. Auch dessen Vorsitzender Dieter Roggenkamp setzt sich für einen kostenlosen Transport zum Messegelände ein.

