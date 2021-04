Garbsen

Ein Ende ist in Sicht – wenn auch etwas später als geplant: Voraussichtlich im Juni soll der neue Kreisel an der Campus-Kita in Garbsen fertig sein. Das teilte die Stadt nun auf Anfrage mit. „Es gab Probleme mit dem Baugrund“, erläuterte Pressesprecher Benjamin Irvin. Auch der heftige Wintereinbruch und der viele Regen im März hätten zu nicht vorhersehbaren Verzögerungen geführt. Ursprünglich war das Ende der im September vergangenen Jahres begonnenen Bauarbeiten für April geplant.

Noch ist die Walter-Koch-Straße für den Autoverkehr gesperrt, Fußgänger hingegen können passieren. Quelle: Gert Deppe

Stadt: Verzögerung nicht ungewöhnlich

„Eine Verzögerung von ein bis zwei Monaten bei einem Straßenbauprojekt dieser Art ist nicht ungewöhnlich“, sagte Irvin. Er gehe aber davon aus, dass „die Baumaßnahme zügig voranschreiten und schon bald abgeschlossen sein wird“. Mit dem Kreisel am Verkehrsknotenpunkt Kardinal-von Galen-Ring/Walter-Koch-Straße/Marie-Curie-Straße will die Stadt angesichts des zu erwartenden Verkehrs eine sichere Anbindung für die Campus-Kita sowie das Studentenwohnheim gewährleisten.

Die Walter-Koch-Straße ist zwischen Kardinal-von-Galen-Ring und Havelser Straße seit Beginn der Bauarbeiten gesperrt. „Eine Zufahrt zur Kita und zum Studentenwohnheim ist von der Havelser Straße über eine provisorische Baustraße zur Irmgard-Ulderup-Straße weiterhin jederzeit möglich“, sagte Stadtsprecher Irvin.

Auch Rad- und Fußweg gebaut

Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die beiden Erschließungsstraßen Marie-Curie-Straße sowie Irmgard-Ulderup-Straße fertiggestellt. Zudem wird es zukünftig einen Rad- und Gehweg von der Walter-Koch-Straße bis zur Osterriede geben. Die Gesamtkosten für das Projekt stehen noch nicht fest. Ursprünglich waren 950.000 Euro veranschlagt worden. Wie hoch die Kosten am Ende aber tatsächlich ausfallen, wird voraussichtlich „erst in der zweiten Jahreshälfte nach Prüfung der Schlussrechnungen“ feststehen, wie die Stadt mitteilte. Sie rechnet „aufgrund der umfänglichen Altlastproblematik und der schwierigen Bodenverhältnisse“ mit Kostensteigerungen.

Von Gert Deppe