Garbsen

Was lange währt, wird endlich gut: Das gilt jetzt für den Kreisel an der Walter-Koch-Straße. Die Straße ist seit Freitagmittag nach rund neun Monaten Bauzeit für den Verkehr wieder frei. Bürgermeister Christian Grahl, Andreas Richter (Abteilung Verkehr und Straßenbau), Monika Probst (verantwortlich für Stadtgrün und Friedhöfe) sowie Ortsbürgermeister Franz Genegel zerschnitten vor rund 100 Bürgerinnen und Bürgern das Absperrband.

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger kommen zur Eröffnung des Kreisels an der Walter-Koch-Straße und hören der Rede von Bürgermeister Christian Grahl zu. Quelle: Gert Deppe

Ende gut – alles gut

„Der Universitätsstandort ist nun fertig eingerichtet“, sagte Bürgermeister Christian Grahl in seiner Rede. Die – unfreiwilligen – neun Monate Bauzeit verglich er mit einer Schwangerschaft: „Am Ende kommt etwas Gutes dabei raus.“ Tatsächlich verlief diese Schwangerschaft unter Komplikationen: Im Boden wurden Altlasten gefunden, Wintereinbruch und anhaltende Regenphasen führten immer wieder zu Verzögerungen. Und teurer als geplant wurde das Bauwerk eben wegen jener Altlasten auch noch. Für einen Anwohner durchaus Anlass zur Kritik: „ Die Million hätte man auch besser investieren können.“

Vorher: Noch stehen die Absperrungen und Hinweisschilder auf der Walter-Koch-Straße vor dem neu gebauten Kreisel. Quelle: Gert Deppe

Das sehen Lissy und Dennis Elbeshausen ganz anders. Ihre Kinder besuchen die Campus-Kita, der Weg von der Wohnung am Theodor-Lessing-Ring dorthin sei nun schneller und vor allem sicherer geworden. Vor dem Kreiselbau sei es besonders mit Kindern schwierig gewesen, die Walter-Koch-Straße Richtung Kita zu überqueren – Ampeln gibt es in dem Bereich nicht. „Und manche Autos sind da schon sehr schnell durchgebrettert“, sagte Lissy Elbeshausen. Zustimmung kam von Abteilungsleiter Andreas Richter: „Die Entwicklung von einer Landstraße zu einer innerstädtischen Lösung ist geglückt. Ich bin froh, dass der Kreisel fertig ist.“ Zusammen mit dem Kreisel ist auch der neue Fußweg von der Kita und dem Studentenwohnheim bis zur Osteriede freigegeben worden.

Kulinarisches Dankeschön: Die Stadt Garbsen spendierte Getränke, Eis und Würstchen, die André Rahlfes von der Rathausterrasse für die vielen Besucher zubereitete. Quelle: Gert Deppe

Imbiss als Dankeschön

Die Kollegen von der Stadt hätten das richtig gut gemacht, schließlich sei der Kreisel nicht das einzige Projekt in Garbsen gewesen, betonte Grahl. „Sie als Anwohner müssen nun keinen Baulärm mehr ertragen, dafür aber wird es mehr Verkehrsgeräusche geben“, sagte der Bürgermeister, der nach der offiziellen Freigabe das Gespräch mit den Gästen suchte. „Ich habe eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagte er, „und das liegt bestimmt nicht nur an den Würstchen, Kaltgetränken und dem Eis.“ Das nämlich spendierte die Stadt als Dankeschön für die Geduld von Anwohnern und all jenen, die während der Bauzeit täglich Umwege fahren mussten.

Nachher: Uwe Ostermann vom Baustellen-Service demontiert die Absperrungen und Hinweisschilder auf der Walter-Koch-Straße vor dem neu gebauten Kreisel. Quelle: Gert Deppe

Auch Fußgänger und Radfahrer profitieren von der Investition. Sie können eigene, großzügig angelegte Wege nutzen, die Übergänge mit Zebrastreifen und Mittelinseln sind auch für Menschen mit Behinderungen ausgelegt.

Wann am Campus weitergebaut werden soll, ist derzeit noch offen. Zumindest ist die Stadt seit 2018 – mit finanzieller Hilfe der Region – inzwischen Eigentümerin der Freifläche hinter der Kita. Dort soll ein Technologiezentrum entstehen. „Wir wollen eine Erweiterung des Campus auf keinen Fall blockieren“, sagte Grahl auf Nachfrage eines Garbseners.

Von Gert Deppe