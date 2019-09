Auf der Horst

Sie sind Deutsche Meister, Worldcup-Sieger und WM-Finalisten: Die Tänzer des Tanzcentrums Kressler gehören zu den Besten in Deutschland und teils sogar zur Weltspitze. Ihrem Heimatpublikum präsentieren sie sich am Sonntag, 15. September, unter dem Motto „ Showdown“ in der Sporthalle des Schulzentrums am Planetenring. Die Shows beginnen um 14 und 17 Uhr.

Mit dabei sind der Deutsche Meister im Jumpstyle, Janik Heinemann, und Duopartner Marcel Seidel. Auch die Videoclip-Crew L’Espoir, die sich 2019 erstmals für den Deutschland Cup qualifiziert hat, tritt auf. Ein Kontrastprogramm bietet die Lateinformation aus Neustadt mit neuer Show.

Letzte Auftritte vor Meisterschaften

Der Showdown ist zugleich Generalprobe für die Disco-Dance-Teams. Für die Happy Hippo Kids und die Energy Elements ist es der letzte große Auftritt vor der Deutschen Meisterschaft. Das Teenage Team und die Crazy Crocodile Company bereiten sich damit auf die Europameisterschaft in Italien vor.

Karten kosten 7 Euro und sind im Tanzcentrum an der Havelser Straße 3 und im Internet auf www.kressler.de/veranstaltungen erhältlich.

Von Jutta Grätz