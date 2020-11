Berenbostel

Für das Krippenhaus in Berenbostel beginnt in diesen Tagen die Hochsaison – trotz der Corona-Pandemie. „Wir öffnen unter strengen Auflagen, aber wir öffnen“, betont Sammlerin und Initiatorin Bärbel Smarsli. Die Gemeindereferentin von St. Raphael steht in einem der Ausstellungsräume in dem Privathaus am Franzikusweg und zeigt auf ihr neuestes Schätzchen – eine handgeschnitzte Krippe aus Norwegen. „In dem skandinavischen Land gibt es kaum Krippendarstellungen“, erklärt Smarsli. „Diese Seltenheit bekommt den besten Platz im Regal.“

„Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten wollen wir unseren Besuchern einen kleinen Lichtblick bescheren“, sagt Smarsli. Führungen seien möglich, jedoch nur mit jeweils einem Gast oder einer Familie aus einem Haushalt. Eine Anmeldung sei unbedingt erforderlich. Sie und das Team der Ehrenamtlichen garantierten die Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. „Auf die Pause im Café verzichten wir aber in dieser besonderen Zeit“, sagt sie.

Smarsli ist eine Schatzsucherin: Sie sucht – und findet Krippen auf der ganzen Welt. Mal erwirbt sie die Stücke auf Reisen, oft stöbert sie im Internet nach Seltenheiten. Und immer hat sie zu jeder der mittlerweile mehr als 650 Krippen eine Geschichte parat. So wie zu der Neuerwerbung aus Norwegen, die ein Holzschnitzer nach einem Gemälde in einer Kirche angefertigt hat – und das Maria und das Jesuskind – eher selten – mit je einer Krone zeigt. Und nicht der typische Stall rahmt die Heilige Familie: „Die Färbung des Himmels zur sogenannten Blauen Stunde hat den Künstler inspiriert“, sagt Smarsli.

Das neue Exponat aus Norwegen gehört zu den seltenen Krippendarstellungen aus dem skandinavischen Land – und zeigt Maria und das Christuskind als Könige. Quelle: Jutta Grätz

Sammelleidenschaft begann 1996

Smarsli selbst inspirierte 1996 eine Reise in die bolivianische Stadt Cotoca, Partnergemeinde des Bistums Hildesheim, zu ihrer Sammelleidenschaft. Seitdem hat sie Darstellungen der biblischen Weihnachtsgeschichte aus aller Welt zusammengetragen – von Armenien und Bolivien über Polen und Italien bis nach Syrien und Simbabwe. Seit 2013 sind sie in der Dauerausstellung zu sehen.

„Die Krippen sind vielfältig wie die Künstler selbst“, sagt Smarsli, „und immer ein Spiegel des Landes, aus dem sie stammen.“ Ebenso unterschiedlich sind die Materialien: mal sind die Szenen gefertigt aus Ton, aus Bonbonpapier, alten Getränke-Dosen, handgemalt auf Fliesen oder fein gestickt. Ein ganz besonderes Exponat aus Uruguay hat Smarsli vor Kurzem im Internet entdeckt. Die Maria samt Jesuskind und Hirte sind dezent mit Blattgold und Platin verziert: ein Hinweis auf die Bodenschätze des südamerikanischen Landes. „Das war ausgerechnet am Black Friday“, sagt Smarsli. „Und es gab kräftig Rabatt.“ Vier Tage später kam die Krippe in Berenbostel an.

Die ebenso zart wie aufwendig gestaltete Krippe aus Uruguay zeigt, wie Lateinamerika Weihnachten feiert. Quelle: Jutta Grätz

Info:Das Krippenhaus, Projekt von St. Raphael und der Silvanus-Gemeinde, ist ganzjährig geöffnet. Anmeldungen nimmt das Team unter Telefon (01 75) 2 55 75 45 entgegen. Die Führungen kosten 5, ermäßigt 3 Euro pro Person.

Von Jutta Grätz