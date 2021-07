Garbsen

Mitten im tiefsten Corona-Lockdown hat Kristina Wilken entschieden, etwas an ihrer persönlichen Lage ändern zu wollen. „Ich musste endlich mal Leute in Garbsen kennenlernen“, sagt sie heute. Ausgesucht hat sich die 33-Jährige dafür Ende 2020 ein Treffen der Grünen. Kurze Zeit später stand die Studentin auf Platz eins der Liste der Partei für ihren Wahlbereich, der die Stadtteile Altgarbsen und Garbsen-Mitte umfasst. Damit hat sie realistische Chancen, bei der Kommunalwahl am 12. September in den Rat der Stadt Garbsen einzuziehen.

„Ich wurde bei dem Treffen fast ein bisschen überrumpelt“, sagt Wilken rückblickend und lacht. Die Grünen hatten ohnehin vor, den Anteil der Frauen auf ihren Listen zu erhöhen. Und sie hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich in ihrer neuen Heimat politisch zu engagieren. Das hat einfach gepasst.

Nach Garbsen-Mitte ist Wilken mit Ihrer Familie erst Ende 2019 gezogen, also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits ein Bachelor-Studium der Umweltwissenschaften abgeschlossen und im Landtagsbüro des damaligen Landwirtschaftsministers Christian Meyer gearbeitet – so kam auch der erste Kontakt zu den Grünen zustande. Für die und mit denen will sich die 33-Jährige nun vor allem für Familien einsetzen, denn ihre Erfahrung ist: „Junge Eltern haben keine Lobby.“

Kristina Wilken (33) will für die Grünen in den Rat einziehen. Quelle: Gerko Naumann

Dabei spricht Wilken aus Erfahrung. Für ihre „schon vier und noch fünf“ Jahre alten Kinder hat sie lange keine Betreuungsplätze in Garbsen gefunden. Ein Problem, über das viele Mütter und Väter in der Stadt klagen. Auch in der Corona-Zeit musste Wilken, die gerade an ihrer Masterarbeit zum Thema Naturschutz feilt, oft noch spät ins Labor, um sich zum Beispiel um Pflanzen zu kümmern. „In der Zeit hat uns meine Schwiegermutter geholfen, aber die gehörte ja auch zur Risikogruppe.“

Deshalb will sich Wilken im Rat für eine bessere Betreuungssituation in der Stadt einsetzen. Das hat sie mit ihrem parteiinternen Konkurrenten im Wahlbereich gemeinsam, dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Rat, Darius Pilarski. Er hat ebenfalls zwei kleine Kinder. „Deshalb sehen wir uns auch nicht als Konkurrenz an, sondern wollen uns beide für Elternrechte einsetzen“, sagt Wilken.

Für den Wahlkampf kann sich die junge Mutter nur deshalb Zeit nehmen, weil ihr Mann bei der Kinderbetreuung Verantwortung übernimmt. „Ich habe in den letzten Jahren gelernt, den Tag akribisch durchzustrukturieren“, sagt die 33-Jährige. Diese Fähigkeit werde ihr auch im Wahlkampf helfen. Ein wenig mulmig wird ihr nur, wenn sie daran denkt, dass an den Straßen bald Plakate hängen, auf denen sie zu sehen ist. „Das wird schon ein bisschen ungewohnt, eigentlich stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt.“

Von Gerko Naumann