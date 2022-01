Berenbostel

Der neu gebaute Badepark in Berenbostel wird vorerst weiterhin an vier von sieben Wochentagen geschlossen bleiben. Das liegt unter anderem daran, dass überraschend mehr Personal benötigt werde, sagen Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano und Sozialdezernentin Monika Probst. Unsere Leser reagieren auf diese Ankündigung mit Unverständnis. Sie kritisieren die Planungen.

Zweifel an der Kompetenz der Verantwortlichen

Zum Artikel „Schlag ins Wasser“ vom 21. Januar:

Irgendwie fühlte ich mich beim Lesen des Artikels an die Schildbürger erinnert. Da wird ein supermodernes und schickes neues Bad gebaut, aber die Technik funktioniert augenscheinlich doch nicht richtig, oder eben zu gut, je nach Sichtweise. Ist das Garbsener Bad denn das einzige in Deutschland, welches diese Technik eingebaut bekommen hat, dass man nicht Erfahrungen anderer Einrichtungen hätte anfragen können?

Und dass man nicht durch die Wände zwischen den Schwimmbecken hindurchsehen kann und deswegen für jedes Becken eine Aufsicht nötig ist, wurde auch erst im laufenden Betrieb bemerkt? Ich frage mich wirklich, wo bei der Planung dieses Renommierstücks unserer Stadt hingeguckt wurde. Zweifel an der Kompetenz einiger Verantwortlichen müssen hier sicher erlaubt sein.

Joachim Gladus, Berenbostel

In der Bauphase war genügend Zeit

Da baut die Stadt Garbsen das „modernste Bad in der Region“ und stellt drei Monate nach der (verspäteten) Eröffnung fest, dass das Personal nur für eine Öffnung zu weniger als 50 Prozent ausreicht. Dass in einem neuen Bad auch neue/mehr Technik verbaut ist, dürfte auch für die Stadt im Vorfeld bekannt gewesen sein. Garbsen ist schließlich nicht die erste Stadt, die ein Schwimmbad baut. Dass die Becken baulich voneinander abgetrennt sind, hat seine guten Gründe und war selbstverständlich auch vorher bekannt.

All das hätte in einer soliden Personalplanung, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt ist, berücksichtigt werden müssen. Dafür war während der Planungs- und Bauphase genügend Zeit und die Aussage, dass sich „das Problem erst in der Praxis ergebe habe und vorher so nicht absehbar war“ dürfte im besten Fall ein müdes Lächeln oder einfach nur Kopfschütteln hervorrufen. Hoffen wir mal, dass sich die Fehler im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, Schulen und Vereine im Planetenring nicht wiederholen.

Markus Böger, Garbsen-Mitte, Vorsitzender Schwimmverein Garbsen

Erhöhte Wartungsintensität wurde übersehen

Der Rat der Stadt Garbsen hat sich in seiner umstrittenen Entscheidung für ein „Fünf-Sterne-Bad“ in Berenbostel entschieden. Nun stellt sich heraus, dass es auf unabsehbare Zeit nur teilweise genutzt werden kann und damit die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu Lasten der Stadtkasse weiter verschlechtert wird. Als Grund wird ein unvorhersehbarer Personalmangel genannt. Man ist überrascht, das aus „akustischen Gründen“ eingebaute Trennwände zwischen den Hauptbecken auch mehr Personal erfordern. Man lässt eine sicher moderne, aber hoch komplizierte Technik einbauen und übersieht dabei die damit erhöhte Wartungsintensität.

Aus „solidarischen“ Gründen will man das Bad am Planetenring nicht schließen, wirbt aber ganz offen darum, den Gemeinden in der Region mit „altertümlichen“ Bädern das Personal abzuwerben. Nun wird auch noch kostenintensiv ein Fachdienstleister beauftragt, der die Personalnot beheben soll. Jeder private Investor hätte in dieser Lage große Probleme mit seinen Kapitalgebern, aber der Steuerzahler ist ja geduldig. Wenn Planung und Umsetzung für die neue IGS ähnlich verlaufen, ist ein Einschreiten der Kommunalaufsicht wohl nicht vermeidbar.

Deodat von Eickstedt, Berenbostel

Von Gerko Naumann