In Osterwald leben viele Anwohner seit mehr als drei Monaten an einer Baustelle. Auf einer Strecke von 1,6 Kilometern wird die Hauptstraße saniert. Mit den Fortschritten sind jedoch viele Bürger unzufrieden, berichten die Lokalpolitiker der SPD-Abteilung Osterwald-Heitlingen.

Die Baustelle an der Hauptstraße in Osterwald ist ein Ärgernis für viele Anwohner. Quelle: Gerko Naumann

Eines schickt Ortsratsmitglied Heinz Möller gleich vorweg, um Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen. „Wir haben die Arbeiten lange gefordert, sie sind aufgrund des schlechten Zustands der Straße an vielen Stellen dringend notwendig.“ Möller und seine Mitstreiter ärgert aber vor allem die aus ihrer Sicht oft fehlende oder sogar widersprüchliche Kommunikation der Stadt Garbsen zu diesem Thema.

So hieß es etwa von der Verwaltung, dass es bislang nicht zu unüblichen Verzögerungen auf der Baustelle gekommen sei. Das kann der SPD-Politiker und Bauausschussvorsitzende Norbert Gehrke nicht nachvollziehen. „Ich war kürzlich drei Wochen im Urlaub, in dieser Zeit ist gar nichts passiert“, sagt er. Seine Fragen bei der jüngsten Ratssitzung, wie lange noch gebaut wird, seien ebenfalls nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) habe berichtet, dass alles im Zeitplan sei. Stadtbaurat Frank Hauke habe hingegen eingeräumt, dass es Verzögerungen gegeben habe – die für eine Baustelle dieser Größenordnung jedoch im Rahmen lägen.

Das ärgere ihn, sagt Gehrke. „Wir als Kommunalpolitiker werden von den Bürgern ständig gefragt, wie es hier weitergeht. Und wir können keine Antwort geben, weil wir es selbst nicht erfahren.“ An dieser Stelle müsse die Verwaltung die Kommunikation deutlich verbessern, fordern die Sozialdemokraten.

Anwohner der Osterwalder Hauptstraße ärgern sich über Dreck

Das gelte darüber hinaus auch für die Sauberkeit rund um die Baustelle. Darüber beschwerten sich die Anwohner regelmäßig, berichtet Möller. „Die Anlieger sehen nicht ein, dass es vor ihren Grundstücken seit Wochen dreckig aussieht, obwohl sie Gebühren für die Reinigung zahlen“, sagt der SPD-Politiker, der selbst an der Hauptstraße wohnt.

Die Anwohner beschweren sich, dass die Baufirma die Straße zu selten reinigt. Quelle: Gerko Naumann

Währenddessen kündigt die Verwaltung an, dass nächste Woche nach der Reparatur der Gossen die eigentliche Sanierung der Hauptstraße beginnt. Ab Montag, 27. Juli, wird der Fahrbahnbelag zwischen der Robert-Koch-Straße und dem Asselweg erneuert – wenn das Wetter den Verantwortlichen keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 6. August, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an.

Buslinien entfallen ab 27. Juli

In dieser Zeit wird der Abschnitt voll gesperrt. Die Stadt bittet Anlieger, ihre Autos außerhalb der Baustelle abzustellen. Umleitungen werden ausgeschildert, so Lange. Einschränkungen gibt es dann auch im Busverkehr. Die Haltestellen Am Winkelberg, Neue Straße sowie Asselweg der Buslinien 430 und 490 entfallen. Busnutzer sollten daher rechtzeitig auf Aushänge an den jeweiligen Haltestellen achten. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Von Gerko Naumann