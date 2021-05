Auf der Horst/Hannover

Die Stadt Garbsen hat in einem Urteil vor dem Arbeitsgericht Hannover in vollem Umfang Recht bekommen: Die von ihr ausgesprochene fristlose Kündigung des ehemaligen Schulhausmeisters Martin von der Werth bleibt wirksam. Zudem muss von der Werth aus der Hausmeisterwohnung im Stadtteil Auf der Horst ausziehen und etwa 565 Euro Miete nachzahlen.

Mit dieser Entscheidung ist ein Rechtsstreit zumindest vorläufig beendet, der sich seit mehr als einem Jahr hinzieht. Ausgelöst hatte ihn der ehemalige Hausmeister der Caroline-Herschel-Realschule und Oberschule Garbsen selbst. Er verlangte ursprünglich mehr als 24.000 Euro von der Stadt – für Überstunden, die sich nach eigener Aussage seit 2017 angesammelt hatten.

Wann begann der Dienst des Hausmeisters?

Das bestritt die Stadt Garbsen von Anfang an. Sie warf von der Werth einige Zeit später ihrerseits unter anderem Prozessbetrug vor. Er soll die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma dazu gedrängt haben, ihm schriftlich zu bestätigen, dass er ihr morgens gegen 4.30 Uhr die Türen zur Sporthalle aufschließt, damit sie diese reinigen kann. Deshalb habe er so viele Überstunden leisten müssen.

Schülerinnen und Schüler der Oberschule Garbsen hatten spontan eine Demo organisiert, um sich für ihren entlassenen Hausmeister einzusetzen. Quelle: privat (Archiv)

Eben diese Reinigungskraft war am Mittwoch als einzige Zeugin vor dem Arbeitsgericht geladen. Die Vorsitzende Richterin Corinna Thomas machte einige Versuche, ihr die Aussage zu ersparen. Sie fragte mehrfach und höflich bei beiden am Prozess beteiligten Parteien nach, ob sie sich eine Einigung ohne Urteil vorstellen könnten. Wie schon an vorherigen Prozesstagen kam jedoch keine solche Lösung zustande.

Deshalb musste die Reinigungskraft aussagen. Richterin Thomas versuchte, der 56-jährigen Garbsenerin zu helfen. „Uns ist bewusst, dass es für Sie eine schwierige Situation ist, weil Sie zwischen den Fronten sitzen. Versuchen Sie bitte, sich zu erinnern“, sagte sie.

Reinigungskraft sagt als Zeugin aus

Und genau das tat die 56-Jährige. Sie berichtete, dass von der Werth sie an einem Tag früh morgens angesprochen habe. Er habe ihr einen vorgeschriebenen Zettel gegeben, den sie unterschreiben sollte. „Das habe ich einfach gemacht, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich konnte ja nicht wissen, was daraus mal wird“, sagte sie. Erst später habe sie wirklich verstanden, was auf dem Zettel stand: dass sie ohne von der Werth morgens nicht in die Halle gelangt wäre.

„Das stimmt so nicht“, sagte die Frau vor Gericht. Deshalb habe sie ihre Unterschrift auch später zurückgezogen. Sie sei seit 14 Jahren für das Reinigungsunternehmen tätig und fast immer selbst in das Gebäude gelangt. Sie habe den jeweiligen Hausmeister nur in Ausnahmefällen hinzugezogen, wenn etwa das Schloss defekt war.

Von der Werth habe ihr an dem besagten Morgen nicht direkt gedroht, sagte die 56-Jährige. „Aber davor immer mal wieder indirekt.“ Was das bedeuten solle, wollte die Richterin wissen. Die Reinigungskraft antwortete: Der Hausmeister habe mehrfach angedeutet, dass sie ihren Job verlieren könne, wenn er sich über ihre Arbeit beschweren würde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rechtsanwalt Michael Falke (links) hat Hausmeister Martin von der Werth vor Gericht vertreten. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Das bestreiten von der Werth und sein Rechtsanwalt Michael Falke. Aus seiner Sicht habe die Zeugin unwahre und widersprüchliche Angaben gemacht, sagte Falke. Er gehe davon aus, dass die Frau von der Stadt und den Verantwortlichen ihres Arbeitgebers unter Druck gesetzt und zu der Aussage überredet worden sei.

Der Vertreter der Stadt Garbsen gab sich hingegen schon vor Verkündung des Urteils selbstbewusst. Er bezeichnete die Zeugin als „glaubhaft“. Ihre Aussage zeige, dass die Angaben von der Werths über seine Arbeitszeiten falsch gewesen seien. Damit sei „der Kündigungsgrund eindeutig belegt“.

Rechtsanwalt kündigt Berufung an

Das sah offenbar auch die Kammer des Arbeitsgerichtes so, die die Kündigung der Stadt für wirksam erklärte. Damit will sich Anwalt Falke nicht abfinden, er kündigte an, in Berufung zu gehen. „Das ziehen wir jetzt durch“, sagte er.

Von Gerko Naumann