Horst

Kraftvolle Farbkompositionen werden neben ausdrucksstarken Porträts hängen, naturalistische Stillleben neben ungewöhnlichen Tierbildern: „ Auslese 2019“ hat die Horster Gruppe Ma(h)lzeiten ihre neue Ausstellung genannt, die sie am Sonntag, 18. August, von 12 bis 18 Uhr in den Atelierräumen an der Mühlenstraße 37 präsentiert.

Seit mehr als zwölf Jahren treffen sich Malerin und Initiatorin Marita von Dessien sowie die Hobbykünstler Diethard Hentschel, Ingrid Feldmann, Dietmar Hermann, Uwe Krohn, Ursula Röver, Sigrid Stender und Anne Beckmann dienstags von 15 bis 18 Uhr – nicht nur zum Malen, sondern auch zum kreativen Austausch und einer kleinen kulinarischen Stärkung. Die meisten der gezeigten rund 50 Bilder können gekauft werden. Sie sind hauptsächlich mit Acrylfarben gestaltet, einige wenige in Aquarelltechnik. Kaffee und Kuchen für die Ausstellungsbesucher sind vorbereitet.

Von Jutta Grätz