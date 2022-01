Auf der Horst

Wortakrobatik, Musikkabarett und Comedy-Schauspiel: Mit einem Kleinkunstprogramm voll großer Vielfalt startet das städtische Kulturbüro in das Kulturjahr 2022. Das Team um Büroleiterin Carolin Röser präsentiert die Künstler jeweils freitags ab 20 Uhr in der Aula des Schulzentrum I am Planetenring 7. Karten sind ab sofort erhältlich.

Los geht es am Freitag, 11. Februar, mit Michael Krebs und seinem Programm „#beyourselfie“. Der Jazzpianist und Wortkünstler steht für feine Pianosongs und scharfsinnigen Sarkasmus. Damit bringt er Themen kreativ und kritisch auf den Punkt, von „Bio-Flug-Mangos“ bis hin zu ungewöhnlichen Aspekten, wie der „Selbstvermessung“. Krebs spielt dabei ebenso gern mit Sprache wie mit Alltagserfahrungen – Improvisation inklusive.

Mit Charme entführen die Kernölamazonen ihr Publikum am Freitag, 25. März, mit ihrem Best-of-Programm in die Welt des Musikkabaretts. Quelle: Felicitas Matern

Wort und Musik in temporeicher Mischung

Bei den Künstlerinnen der Kernölamazonen trifft kerniger Charme auf die Welt des Musikbaretts. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt stellen in Garbsen ihr Best-of-Programm vor, und zwar am Freitag, 25. März. Ihre selbst ernannte Mission lautet: Liebe und Kernöl verbreiten. Beide mischen für ihr Publikum Wort, Musik und Spiel zu einer temporeichen Mischung.

Comedy-Schauspiel dagegen bieten Jennifer und Michael Ehnert als „Die Ehnerts“ am Freitag, 22. April, mit ihrem Stück „Zweikampfhasen“: Die beiden Hamburger nehmen darin ihren humorvollen Kampf mit dem Mythos Ehe auf – und tun alles dafür, um den anderen fix und fertig zu machen.

Jennifer und Michael Ehnert sind die „Zweikampfhasen“, zu erleben am Freitag, 22. April, in Garbsen. Quelle: Thorsten Harms

Karten gibt es auch online

Tickets für die Kleinkunstreihe kosten zwischen 16 und 18, ermäßigt 14 bis 16 Euro. Es gelten die zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufführungen aktuellen Corona-Regeln, derzeit die 2G-plus-Regel und FFP2-Maske bis zum Platz. Kartenreservierungen nimmt das Kulturbüro im Rathaus per E-Mail an kultur@garbsen.de entgegen. Für einen Besuch können Termine auch unter Telefon (05131) 707650 vereinbart werden. Zudem können die Tickets online unter www.garbsen.de/kleinkunst erworben werden.

Von Jutta Grätz