Havelse

Einen Kalligrafie-Kurs gibt Torsten Kolle am Sonnabend, 7. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Der Einsteigerkurs bietet die Möglichkeit, kalligrafische Grundlagen kennen zu lernen. In den Übungen entstehen zuerst freie Zeichen, dann Buchstaben und Wörter. Es kommen traditionelle und moderne Schreibgeräte zum Einsatz. Die Werkzeuge sind bei der Kalligrafie genauso wichtig wie die sensible Lenkung der Feder durch die Hand.

Der Workshop richtet sich Angaben des Veranstalters zufolge an Anfänger, aber auch an Fortgeschrittene, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Die Teilnahme kostet 50 Euro plus Materialkosten von 5 bis 10 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (05137) 9822859 oder per Mail an kalle@garbsen.de möglich.

Von Anke Lütjens