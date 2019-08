Havelse

Nähen, zeichnen, malen und häkeln: Diese und viele andere Techniken können Besucher am Sonnabend, 10. August, beim Kreativmarathon im Havelser Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, ausprobieren. Von 10 bis 16 Uhr bieten die Kursleiter in den Räumen des Kunstbereichs vielfältige Inspirationen an für künstlerische und kunsthandwerkliche Kreativangebote. Die Besucher können auch töpfern, Porzellan bemalen, Karikaturen zeichnen, mit dem trockenen Pinsel malen, Freundschaftsbänder knoten und Glasperlen herstellen.

Trommelworkshop am Vormittag

Die Angebote sind so konzipiert, dass kleine Arbeiten fertiggestellt und mit nach Hause genommen werden können. Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, an einem Gedächtnistraining und am Vormittag an einem Trommelworkshop teilzunehmen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, nur Materialkosten müssen bezahlt werden. Kinder ab sechs Jahren sind in Begleitung Erwachsener willkommen.

Auch beim Afrika-Festival im Kulturhaus Kalle konnten Besucher das Trommeln ausprobieren. Quelle: Jutta Grätz

Porzellanladen, Mangas und Aquarell

Auch im August und noch in den Sommerferien gibt es im Kalle viele Möglichkeiten für Kreativität. An den Donnerstagen, 1. und 29. August, öffnet von 17 bis 19.15 Uhr der Porzellanladen. Dort können Rohlinge bemalt und kreativ gestaltet zu werden. Anschließend werden diese gebrannt und sind spülmaschinenfest. Die Teilnahme kostet pro Person 10,50 Euro. Das Material wird nach Größe extra berechnet.

Noch freie Plätze im Filzkurs

Für Kinder mit oder ohne Begleitung gibt es noch einige Kurse mit freien Plätzen. Einen Filzkurs können Kinder ab sieben Jahren am Freitag, 2. August, 14 bis 15.30 Uhr besuchen. Dabei werden mitgebrachte oder im Kurs erworbene Lieblingssteine mit einer Hülle umfilzt. Die Teilnahme kostet 7 Euro, hinzu kommen 5 Euro fürs Material.

Evelyn Sudmann zeigt das Töpfern

Ein Töpfern bietet Evelyn Sudmann ab Mittwoch, 7. August, jeden Mittwoch von 18 bis 20.15 Uhr an. Ob abstrakte Werke oder filigrane Objekte: Der Fantasie beim Töpfern und Glasieren sind keine Grenzen gesetzt. Die Teilnahme kostet 10,50 Euro. Materialkosten werden nach Verbrauch berechnet. Einen Aquarellkurs bietet Evi Csanyi ab Freitag, 9. August, freitags von 16.30 bis 18.45 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 10,50 Euro pro Abend. Conny Adam leitet ab Donnerstag, 22. August, von 17.30 bis 19.45 Uhr einen Kurs in der Maltechnik Enkaustik für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren an. Die Kursgebühr beträgt 10,50 Euro, hinzu kommen 4 Euro fürs Material.

Mangas zeichnen lernen

Bei einem Mangakurs am Donnerstag, 29. August, 16.15 bis 18.30, können Jugendliche und Kinder ab zehn Jahren ihre eigenen Manga-Charaktere zeichnen. Die Technik ist mit ein paar Tipps auch für Zeichenanfänger leicht zu erlernen. Die Teilnahme kostet 10,50 Euro. Die Materialkosten betragen 3 Euro.

Weitere Informationen zum Kreativmarathon und den Kursen gibt Andrea Roppelt per E-Mail an kalle@garbsen.de und Telefon (05137) 9822859.

Von Jutta Grätz