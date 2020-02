Garbsen-Mitte

Der Schreibtisch in Zimmer A 1.03 im Garbsener Rathaus ist schon leer geräumt, fast alle Bilder im Büro von Uwe Witte sind abgehängt und lehnen an der Wand: Der Leiter der städtischen Kulturabteilung ist zum 31. Januar in den Ruhestand gegangen. Mehr als 30 Jahre lang prägte Witte das Kulturleben in Garbsen. Unsere Mitarbeiterin Jutta Grätz besuchte ihn an seinem letzten Arbeitstag – ein Interview.

Guten Tag Herr Witte, wie fühlt es sich an an Ihrem letzten Arbeitstag?

Heute richtig gut! Aber in den vergangenen Wochen habe ich mich schon ein wenig merkwürdig gefühlt – vor allem mit der Aussicht, meine Kollegen nicht mehr zu sehen. Aber ich kann mit Abschieden umgehen, das habe ich jedenfalls bei meinem Wechsel von der Musikschule zur Kulturabteilung vor knapp sieben Jahren gemerkt. Aber da war ich ja auch nicht ganz weg ...

Im vergangenen Jahr hatte ich einmal kurz überlegt, ob ich noch ein wenig weitermache. Aber meine Frau Karin Schleiermacher (Leiterin der Freiwilligenagentur, Anm. der Redaktion) hat mich schnell vom Gegenteil überzeugt. Und so gehen wir heute zeitgleich in Pension.

Welche Vorhaben haben Ihre Arbeit als Musikschulleiter geprägt?

Mehrere Tausend Schüler haben bis heute in der Garbsener Musikschule Musik kennen- und spielen gelernt. Um Kunden zu gewinnen, mussten wir in den vergangenen Jahre andere Wege gehen, als vor 30 Jahren – raus aus der Schule, hin zu Partnern wie Schulen und Kindergärten. Heute kooperieren wir allein mit 23 Garbsener Kitas, bieten Kurse in allen Garbsener Schulen. Das war nur möglich, weil wir Evelyn Jagstaidt vor einigen Jahren überzeugen konnten, von ihrer privaten Musikschule auf die städtische Seite zu wechseln. Heute leitet sie die Kunst- und Musikschule mit aktuell rund 1400 Musikschülern.

Welche Ideen konnten Sie in der Musikschule umsetzen?

Wir machen mittlerweile mit 20 bis 30 Konzerten im Jahr die beste Werbung für unseren Musikschulunterricht – am Anfang meiner Tätigkeit waren es drei bis vier im Jahr. Die meisten der Musikschüler wollen spielen, und das ist für uns die einzige Möglichkeit, die breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Prägend für die Musikschule, aber auch für das gesamte Garbsener Kulturleben, war die Einrichtung des Kulturhauses Kalle 2012. Dort haben wir viel Platz für den Unterricht, die neu ins Leben gerufenen Bürgerausstellungen und mit dem ehemaligen Ratssaal einen Raum für Konzerte. Und die Räume boten eine einzigartige Chance zum Umbau der Musikschule und die gleichzeitige Stärkung des Kunstbereichs. Das Konzept für das Kalle stammt von mir.

Und welche Ideen als Leiter der Abteilung Kultur und Sport?

Allen voran die Reihe Kultour, die wir erstmals 2016 organisiert haben. Das ist wie ein kleines Fest in der ganzen Stadt – mit Kleinkunst, Musik, Bildender Kunst. Am schönsten ist die Zusammenarbeit mit den Gastgebern. Stetig wachsende Besucherzahlen und viele Anfragen von Künstlern zeigen, wie beliebt das Format ist. Besonders viel Spaß hat mir die abteilungsübergreifende Arbeit gemacht – so wie bei der Reihe Sternstunden zu 50 Jahre Auf der Horst 2015 und der NDR-Sommertour 2016.

Und sonst noch?

Und die Tafelfreuden und das Parkpanoptikum an Pfingsten haben wir gemeinsam und sehr erfolgreich mit der künstlerischen Leiterin Vera Brand weiterentwickelt. Ein wichtiges Zeichen für die Kultur der Stadt war, dass die Leitung des Kulturbüros seit 2019 in städtischer Hand ist und damit die Koordination der Kleinkunst- und Theatersaison auch nach der Auflösung des Kulturvereins weiter in professionellen Händen bleibt.

Belebt haben wir in den vergangenen Jahren die Städtepartnerschaften. Dazu zählen auch die Konzerte mit dem polnischen Jugendjazzorchester, die Fahrt zum Schönebecker Operettensommer und der gegenseitige Austausch von jungen Menschen mit unserer französischen Partnerstadt Hérouville-St.- Clair.

Welche Ideen konnten Sie nicht verwirklichen?

Ich hätte gern ein anderes Stadtfest gefeiert. Unser Format bezieht so wenig die Garbsener, die Stadtteile mit ein. Es ist damit so austauschbar, hat so wenig Garbsen-Spirit. Die Sommertour hat gezeigt, dass es anders geht.

Was werden Sie vermissen, und worauf freuen Sie sich besonders?

Vermissen werde ich vor allem die Kollegen, insbesondere die meiner Abteilung. Sie sind absolut zuverlässig und hilfsbereit – hier hilft jeder jedem. Und ich freue mich auf mehr Zeit: zum E-Gitarre üben und spielen, fürs Handwerken in meiner neuen Werkstatt, auf mehr Sport – und unsere Enkelkinder.

Bleiben Sie der Garbsener Kulturszene erhalten?

Ja, ich werde weiter im Theaterensemble der Tonklumpen spielen und auch im Salonorchester und dem Fredman-Quartett. Und bestimmt die eine oder andere Kulturveranstaltung in Garbsen besuchen.

