Garbsen

Frau Brand, wie sah das Kulturleben der Stadt aus, als Sie 1976 nach Garbsen zogen?

Viel gab es nicht: Die Stadt Garbsen organisierte alljährlich einen Sternmarsch. Ich kann mich auch erinnern an ein Konzert mit Tenor Rudolf Schock und Sänger Ivan Rebroff – und dachte damals, das allein genügt nicht für Garbsen. Motiviert hat mich dann ein Zeitungsaufruf der Stadtverwaltung, initiiert vom Rat. Gesucht wurden Menschen, die sich mit Ideen einbringen wollten für die Kultur in Garbsen. Getroffen haben wir uns dann im Restaurant „Stadt Garbsen“, dem heutigen „Helena“ am Hallenbad.

Warum wollten Sie Kultur mitgestalten?

Bereits in der Schulzeit war Theater mein Leben – meine erste Rolle war übrigens die Jeanne d’Arc, die von George Bernard Shaw, also eine durchaus aufmüpfige Figur. Meinen späteren Mann lernte ich im Neuen Theater in Hannover kennen. Wir führten ab Anfang der Siebzigerjahre das professionelle „Theater für Kinder“ erst im Haus der Jugend, dann im Künstlerhaus. Mein Mann, er war später Intendant in Zwickau, führte Regie, ich arbeitete hinter den Kulissen etwa für Ton, betreute Kasse und Einlass. Unsere erste Tochter Claudia ist quasi im Theater aufgewachsen – heute ist sie Schauspielerin.

Wie wichtig ist Kultur für eine Stadt?

Mein Credo: Kultur ist kein Luxus, sondern ein Lebensmittel – und die Seele einer Stadt. Das muss nicht jedem gefallen. Wichtig ist, dass sie sichtbar sind in einer Stadt, zu Begegnung, Austausch und Auseinandersetzung reizen. Das wollte ich auch mit dem Festival der Kulturtagen Garbsen erreichen, die ich als Biennale, also alle zwei Jahre, von 1993 bis 2015 im Auftrag der Stadt künstlerisch leiten durfte.

Welche Rolle spielte der 1977 gegründete Kulturverein?

42 Jahre war er mit wechselnden Vorstandsteams Motor für das kulturelle Leben in Garbsen – mit mehr als 400 Bühnenshows, mit Theater, Kleinkunst und Theater für Kinder. Was zählt, sind aber nicht die nackten Zahlen, sondern dass wir viele namhafte professionelle Künstler zu Gast in Garbsen hatten: von Lisa Fitz und Georg Kreisler über Susanne von Borsody und Nikolai Kinski bis zu Carrington & Brown und Winfried Glatzeder.

An welche Begegnungen erinnern Sie sich besonders gern?

An das Gastspiel des Schauspielers Gert Fröbe 1980, dem ich den Tee reichen durfte und sogar seine schwarzen Hemden gebügelt habe. An mein erstes Zusammentreffen mit Herman van Veen 1983. Wir hatten sofort eine Wellenlänge, haben eine Nacht durchgeredet. Er sagte mir damals: „Gib’ deine Spontaneität nie auf.“ Das habe ich immer versucht zu beherzigen. Gern erinnere ich mich auch an Heidi Kabel, die besorgt bei einem Auftritt fragte: „Können Sie das Programm überhaupt mit knapp 400 Besuchern finanzieren?“ Und das Kunstprojekt der Ellipsen am Johannes-Kepler-Gymnasium anlässlich der ersten Kulturtage 1993 mit Bildhauer Siegfried Neuenhausen.

Was hat Sie besonders berührt?

Das Lichterlabyrinth, mit denen das Berliner Theater Anu 2008 den Rathausplatz beleuchte, mit Hunderten von Lichttüten. Und die den Stadtpark mit einer Lichtinszenierung verzauberten. Ins gleiche Jahr fällt der Auftritt von Jan Josef Liefers mit seiner Band Oblivion in Hesses Ziegeleischeune im Rahmen des Kultursommer. „Soundtrack meiner Kindheit“ lautete der Titel seiner Tournee – mit Musik, Geschichten und Filmschnipseln aus Liefers Kindheit in der DDR.

Seit 2019 hat das städtische Kulturbüro die Arbeit des Vereins übernommen ...

Das bedeutet für mich eine Wertschätzung für die Kultur in Garbsen – und für die jahrzehntelange Arbeit des Kulturvereins und die 300 Abonnenten. Die Programmgestaltung und vor allem die vielen administrativen Aufgaben waren von ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern nicht mehr zu bewältigen. Es war ein Glücksfall, dass Carolin Röser, die im April 2019 die Leitung des Kulturbüros übernommen hat, und ich mehr als ein Jahr lang für diesen Übergang arbeiten konnten. Im letzten Berufsjahr war ich sogar bei der Stadt angestellt, mit 74 Jahren eine absolute Ausnahme – und auch für mich eine ganz neue Erfahrung.

Welche Impulse braucht die zukünftige Kulturentwicklung?

Wichtig ist der Blick auf junge Menschen und auch die Studenten, also in Richtung Campus. Und Menschen mit Migrationshintergrund zu beteiligen – das gilt insbesondere in Garbsen. In den vergangenen Monaten gab es viele personelle Veränderungen in der städtischen Kulturarbeit, zudem hat auch Corona Vieles erschwert, wir haben Auftritte absagen müssen.

Was haben Sie besonders geschätzt an Ihrer Arbeit? Und was werden Sie vermissen?

Großartig war die Freiheit, ein Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten, wie bei den Kulturtagen. Und zwar vom Konzept bis zum Auftritt. Vermissen werde ich natürlich die persönlichen Kontakte mit den Künstlern, von denen aber viele bestehen bleiben.

Also bleiben Sie der Kulturszene erhalten?

Ja, natürlich. Ich bin weiterhin Vorsitzende des Vereins KulturRaum Region Hannover. Und engagiere mich weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit bei Soroptimist International (SI) Club Hannover 2000. SI ist mit 72.000 Mitgliedern in 121 Ländern die weltweit größte Serviceorganisation berufstätiger Frauen. Und auch dem Kleinen Fest im Großen Garten bleibe ich verbunden, das hoffentlich bald wieder unter Leitung meines Mentors und guten Freundes Harald Böhlmann stattfinden kann. Und ein Kleinkunst-Abo vom Kulturbüro Garbsen habe ich nun auch – allerdings als Zuschauerin.

Zur Person Vera Brand wurde im Juni 1946 in Hannover geboren. Nach der Volksschule in Linden besuchte sie die St. Ursula-Schule, ein Gymnasium in Hannovers Südstadt in der Tradition des katholischen Ursulinenordens. In der dortigen Theatergruppe erhielt Brand ersten Sprach-, Sprech- und Schauspielunterricht. Nach dem Besuch der Sparkassenfachschule und sechsjähriger Tätigkeit dort gründete sie Anfang der Siebzigerjahre mit ihrem Mann Horst-Dieter Brand das „Theater für Kinder“ in Hannover. Sie übernahm als Autodidaktin Arbeiten am Theater und spielte parallel auf der Bühne und fürs Fernsehen. 1976 zogen sie und ihre Familie nach Garbsen-Auf der Horst. 1977 wurde der Kulturverein Garbsen gegründet, 1984 wurde Mitgründerin Brand zur ersten Vorsitzenden gewählt. Von 1993 bis 2015 war sie die künstlerische Leiterin der Kulturtage Garbsen. Die 74-Jährige ist ausgezeichnet mit dem Kulturpreis der Stadt Garbsen (1993) und dem Dieter-Wallraff-Preis der SPD (2019). Brand ist geschieden, hat vier Töchter und sechs Enkelkinder. Aktuell wohnt sie in Hannover.

Von Jutta Grätz