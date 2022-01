Garbsen

Tanzende Muster auf dem Campus Maschinenbau, bunte Flaggen auf dem Hèrouville-St.-Clair-Platz, Botschaften für Hoffnung und Zuversicht auf der Rathausfassade: Großflächige Projektionen haben seit kurz vor Weihnachten über den Jahreswechsel hinaus Gebäude in Garbsen illuminiert. Zum Finale am Montag haben die Lichtkünstler der Garbsener Veranstaltungstechniker „Allstars“ bei der Aktion #garbsenleuchtet den Campus Maschinenbau kunstvoll in Szene gesetzt.

Mit Eintritt der Dunkelheit und fast bis Mitternacht erstrahlte das Hochschulgebäude an der Ecke An der Universität/Heinz-Haferkamp-Straße im Auftrag der Stadtwerke Garbsen – passend illuminiert mit Bildern von Platinen und den Namen der einzelnen Fakultätsbereiche.

Das war ein kreatives Zeichen für Verbundenheit: Bei der Aktion #garbsenleuchtet des Kulturnetzwerks Garbsen haben die Lichtkünstler der „Allstars" Gebäude und Objekte in ungewohntes Licht getaucht.

„Die Wirkung der einzelnen Lichtinstallationen ist erstaunlich“, sagte Jutta Grätz, Vorsitzende des Kulturnetzwerks Garbsen, das die Aktion nach 2020 zum zweiten Mal aufgelegt hatte. Mehrere Plätze und Fassaden wurden in den vergangenen Tagen angeleuchtet. Besonders auswendig war eine Aktion unter Beteiligung der Garbsener Feuerwehren, die ihre Fahrzeuge bei eingeschaltetem Blaulicht zu einem per Drohne aus der Luft sichtbaren „G“ auf dem Rathausplatz zusammenstellten. „Die Installationen machen Kunst an ungewöhnlichen Orten sichtbar und die Stadt ganz neu erlebbar“, resümiert Grätz.

Der Verein überlegt deshalb, die Aktion zu wiederholen, als Biennale – und damit alle zwei Jahre – mit noch mehr Partnern und nach der Pandemie dann endlich auch mit Zuschauern. „Vielleicht wird aus der Aktion #garbsenleuchtet ein Lichtfestival für Garbsen“, so die Vorsitzende.

Von Simon Polreich