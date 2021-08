Berenbostel

Die Designerlampen unter den meterhohen Decken leuchten schon und tauchen den künftigen Gastraum des Restaurants L’Osteria in ein gedämpftes Licht. Auf den Tischen liegen Speisekarten für die Gäste bereit, die Bar ist bereits reichlich mit Flaschen unterschiedlicher Spirituosen gefüllt. Davor und dahinter laufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und her. Sie hängen Schilder auf, zerschreddern Kartons und räumen Regale ein.

Die Pizzen der L'Osteria haben einen Durchmesser von 45 Zentimetern. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Standort an der B6 ist „ziemlich optimal“

Christian Bendig schaut sich das fleißige Treiben zufrieden an. „Der Countdown läuft“, sagt der Geschäftsführer der Werbeagentur Da Capo, der bereits Dutzende Eröffnungen von Restaurants der Franchise-Kette geplant hat. Und mit Garbsen hat die bald einen neuen Standort auf ihrer Karte. Am Freitag, 27. August, soll das Restaurant auf dem Gelände von Möbel Hesse für Gäste öffnen. „Der Standort hier an der Bundesstraße ist schon ziemlich optimal“, sagt Bendig.

Zur Galerie Die Bar ist gefüllt, die Küche steht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für den letzten Feinschliff: Das Restaurant L’Osteria bei Möbel Hesse in Garbsen steht kurz vor der Eröffnung.

Rund zwei Wochen müssen sich die Garbsenerinnen und Garbsener also noch gedulden, bis sie die für die L’Osteria typischen Pizzen mit 45 Zentimeter Durchmesser serviert bekommen. Bis dahin absolviert das Team um die neue Managerin Esra Güven eine sogenannte Testphase. „Wegen des langen Corona-Lockdowns konnten viele Trainings für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht stattfinden“, sagt Bendig. Deshalb werden – zunächst mit nur wenigen Gästen – alle Handgriffe im laufenden Betrieb geübt. Dabei sollen eventuelle Unstimmigkeiten entdeckt und abgestellt werden, „bevor der Betrieb hier unter Volldampf läuft“.

Hier gibt es bald Pizza und Pasta zum Mitnehmen: Christian Bendig enthüllt das Schild an der Fassade. Quelle: Gerko Naumann

Die Corona-Pandemie hat zudem dazu geführt, dass Essen zum Mitnehmen und Abholen an Bedeutung gewonnen. Darauf ist auch die L’Osteria vorbereitet, sagt Managerin Güven, die selbst aus Garbsen stammt. Zu dem Konzept gehört ein sogenannter Take-Away-Bereich. Dort können die Kundinnen und Kunden mit dem Auto vorfahren und sich die Speisen durch ein Fenster anreichen lassen und mitnehmen. Später soll auch ein eigener Bringdienst angeboten werden, kündigt Güven an.

Baustart war im November 2020

Der Baustart für das Restaurant L’Osteria bei Möbel Hesse liegt noch gar nicht so weit in der Vergangenheit. Im November 2020 wurde die Baustelle mit dem symbolischen ersten Spatenstich eröffnet. Seitdem ist viel passiert – bereits Ende April haben die Verantwortlichen das Richtfest gefeiert, weil der Rohbau stand. „Mittlerweile können die Planer den Termin bis zur Fertigstellung eines Gebäudes auf plus minus zwei Wochen genau vorhersagen“, sagt Bendig. Zu einer kleinen Verzögerung hat lediglich die weltweite Knappheit an gewissen Rohstoffen geführt, die auf der Baustelle benötigt werden. Das gleiche Problem hat auch die Stadt Garbsen beim Neubau des Badeparks in Berenbostel.

So sah die Baustelle der L'Osteria noch Ende April aus. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Bei dem zweistöckigen L’Osteria-Gebäude an der Robert-Hesse-Straße handelt es sich um einen sogenannten freistehenden Bau. Projektpartner sind das Unternehmen Möbel Hesse und Jan Hausen, Joint-Venture-Partner der Marke L’Osteria in Niedersachsen. Hausen lässt das Gebäude bauen. Er selbst ist nur Mieter. Aber Hesse baut nach exakten Vorstellungen des L’Osteria-Betreibers mit dem Unternehmen Soda. Die Firma aus Bochum ist spezialisiert auf Gastronomiebauten und hat bereits zahlreiche Häuser für die Marke realisiert. Sie betreibt in Deutschland Restaurants an mehr als 100 Standorten.

Bau kostet rund 3,5 Millionen Euro

Hausen und Hesse investieren am Standort Garbsen nach eigenen Angaben rund 3,5 Millionen Euro. Dafür entsteht auf 2500 Quadratmetern in Restaurant mit etwa 225 Sitzplätzen im Innen- und Barbereich sowie rund 160 Plätzen auf der Terrasse. Gastronomie hat an dem Standort bei Hesse Tradition. Bis vor wenigen Jahren wurden die Waggons hinter der schwarzen Dampflokomotive auf dem Gelände selbst noch als Restaurant genutzt.

Von Gerko Naumann