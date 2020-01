Berenbostel

Wer Kinder hat, dem dürften Videospiele wie Minecraft und Fortnite zumindest ein Begriff sein. Aber womit genau verbringt der Nachwuchs da seine Freizeit in der digitalen Welt vor dem PC oder der Spielkonsole? Das wollen Jugendpfleger aus Garbsen Erziehungsberechtigten erstmals bei einer LAN-Party für Eltern zeigen.

Eltern dürfen selbst zocken

Die ist für Mittwoch, 12. Februar, geplant und soll von 18 bis 22 Uhr dauern. Treffpunkt ist das Haus der Jugend in Berenbostel an der Dorfstraße 28. „Wir bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, die Spiele der Kinder und Jugendlichen anzuspielen. Zusätzlich gibt es kurze Vorträge“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Garbsen.

Die Stadt Garbsen richtet den Abend in Zusammenarbeit mit der Region Hannover und der Stadt Langenhagen aus. Gefördert wird das Projekt von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen. Interessierte Eltern melden sich per E-Mail an hdj.berenbostel@web.de oder telefonisch unter (05131) 463883 bis zum 10. Februar an.

Von Gerko Naumann