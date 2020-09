Auf der Horst

Die Polizei Garbsen hat am Freitag im Planetencenter einen Ladendieb festgenommen. Der 44-Jährige war zuvor von einem Detektiv bei seiner Tat beobachtet worden. Er hatte versucht, eine Spendendose an der Kasse einer Drogerie-Filiale zu stehlen. Bei der Festnahme kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Ladendetektiv leicht verletzt wurde. Der übergab den 44-Jährigen an die Polizei. Nach der Aufnahme der Personalien durfte der Mann wieder gehen.

Von Gerko Naumann